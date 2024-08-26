中共加強教師隊伍建設 強化思政學習對黨認同

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（中央社台北26日電）中共中央和國務院近日發布一份有關弘揚「教育家精神」和加強教師隊伍建設的意見，強調要將思想政治和師德要求納入教師聘用合約，未來教師將有更多思政及理論方面學習，強化對黨的認同。

新華社今天報導，「中共中央 國務院關於弘揚教育家精神加強新時代高素質專業化教師隊伍建設的意見」共有17條內容，分為「加強教師隊伍思想政治建設」、「涵養高尚師德師風」、「提升教師專業素養」、「弘揚尊師重教社會風尚」等6大項。

在加強思想政治建設方面，「意見」指出，要建立健全教師定期理論學習制度，統籌各級各類黨校等資源，定期開展教師思想政治輪訓，「增進廣大教師對中國共產黨和中國特色社會主義的政治認同、思想認同、理論認同、情感認同」。

此外，針對高層次人才、優秀青年教師、少年先鋒隊輔導員和海外留學歸國教師這幾個群體，也要發展黨員工作、落實好黨的組織生活制度，「把教師緊密團結在黨的周圍」。

在「師德師風」方面，強調在教師聘用工作中嚴格考察把關，還要把「學習貫徹中共總書記習近平關於教育的重要論述」作為教師培養的必修課。

對於社會影響惡劣的嚴重師德違規行為，「意見」要求從嚴從重給予處理處分，並指各大學大專要將師德師風建設作為教育系統巡視和督查的重要內容，堅持失責必問、問責必嚴。

這份「意見」宣稱其目標是，經過3至5年努力，教育家精神得到大力弘揚，教師立德修身、敬業立學、教書育人呈現新風貌，尊師重教社會氛圍更加濃厚；到2035年，實現教師隊伍治理體系和治理能力現代化，教師成為最受社會尊重和令人羨慕的職業之一。（編輯：張淑伶）1130826