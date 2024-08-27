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中國7月規上工業企業利潤年增4.1% 消費需求待振

2024/8/27 12:11
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（中央社記者李雅雯上海27日電）中國國家統計局今天發布最新規模以上工業企業利潤統計數據，7月全國規模以上工業企業利潤年增率4.1%；分析認為，企業營收、利潤趨穩，消費需求偏弱、待振作。

中國國家統計局今天發布最新規模以上工業（規上工業）企業利潤統計數據。1至7月全國規上工業企業利潤總額年增率3.6%，延續穩定恢復態勢；7月規上工業企業利潤年增率4.1%，較6月增加0.5個百分點，連續兩個月正成長。

中國國家統計局解讀，高技術製造業引領利潤成長，1至7月高技術製造業利潤較去年同期成長12.8%，拉動規上工業企業利潤整體成長2.1個百分點，對於規上工業企業利潤成長貢獻率近6成。

從行業別來看，隨著製造業高端化、智慧化、綠色化等進程持續推進，相關行業利潤成長較快；鋰電池製造、半導體器件專用設備製造、智慧消費設備製造等行業利潤1至7月年增率分別為45.6%、16.0%、9.2%。

中國國家統計局工業司統計師于衛寧表示，規上工業企業效益延續平穩恢復態勢；不過同時也要看到，消費需求依然偏弱，在外部環境複雜多變情況下，工業企業效益恢復基礎仍有待繼續鞏固。

于衛寧強調，下一階段必須更加有力地擴大內需，針對性地採取措施，暢通經濟循環，落實各項改革部署，進一步地推動工業領域新質生產力發展，增強工業經濟持續回升向好態勢。

中國國家統計局定義，規模以上工業企業所指為年主營業務收入為人民幣2000萬元（約新台幣9000萬元）及以上的工業法人單位。（編輯：廖文綺）1130827

于衛寧
中國上半年工業企業利潤年增3.5% 平穩成長中國5月規上工業企業利潤 年增0.7%
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