電動車鋼鋁材遭加拿大課重稅 中國揚言維權反制

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（中央社台北27日電）針對加拿大宣布將對中國製電動車課徵100%關稅，並對中國製鋼材、鋁材徵收25%關稅，中國商務部、外交部今天先後表態反對，直指加拿大「盲目跟隨個別國家」，並揚言採取「一切必要措施」堅決捍衛中企權益。

中國商務部下午首先以層級較高的不具名發言人名義表示，加拿大方面「罔顧事實和世貿組織規則」，無視中方多次嚴正交涉，「不顧多方反對和勸阻一意孤行」。中方對此強烈不滿、堅決反對。

中國商務部發言人聲稱，中國電動汽車等產業發展基於「自身比較優勢，是開放競爭的結果」。中國電動汽車「受到包括加拿大消費者在內的全球用戶歡迎，也為全球應對氣候變化和綠色轉型作出巨大貢獻」。

發言人又說，加方宣稱支持自由貿易和世貿組織規則為基礎的多邊貿易體制，卻「公然違反世貿組織規則，盲目跟隨個別國家」，宣布將採取單邊加徵關稅措施，是「典型的貿易保護主義」。

中國商務部發言人宣稱，加方此舉將「擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，嚴重破壞全球經濟體系和經貿規則」，嚴重衝擊中加經貿關係，損害兩國企業利益，影響加拿大消費者福利，破壞加綠色轉型和全球應對氣候變化的努力。

發言人說，中方敦促加方立即糾正「錯誤做法」，並將採取「一切必要措施」，堅決捍衛中國企業的正當權益。

隨後，中國外交部發言人林劍在例行記者會回答外媒提問此事時說，加方此舉「無視客觀事實，罔顧世貿規則，違背歷史潮流，是典型的保護主義做法」，中方對此強烈堅決反對。

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林劍聲稱，「補貼補不出產業競爭力，保護主義保護的是落後，失去的是未來」。中國電動汽車產業依靠「持續的技術創新，完善的產供應鏈體系和充分的市場競爭快速發展」，這是比較優勢和市場規律共同作用的結果。

他說，中方敦促加方尊重客觀事實，遵守世貿組織規則，立即「糾正錯誤的做法」，不要將經貿問題政治化。中方將採取「一切必要措施」，堅定維護中國企業的正當權益。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1130827