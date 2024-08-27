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NHK直播稱釣魚台是中國領土 中籍播音員已回國

2024/8/27 18:17（8/27 19:33 更新）
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（中央社台北27日電）日本放送協會（NHK）電台19日遭到委外機構的一名中國籍男性播音員脫稿稱「釣魚島是中國的領土」，引發日本群情激憤要求追究。不過，這名中國籍播音員據報昨天已經回國。

陸媒觀察者網今天報導，前NHK中國籍員工「樹語treetalk」在微博報平安，表示「人在祖國」。

「樹語treetalk」的微博獲得認證為「前NHK中國籍員工」，IP位置顯示為雲南。

他昨天發文附上兩張班機在中國降落前的空拍照片，表示「歸零，歸來，平安，勿念。22年，22秒。相信冥冥之中，有種力量。不回應，一切都已濃縮在22秒，包括所有的真實和真相，過去，現在，乃至未來。既然選擇挺身而出，就必定坦然面對」。

「樹語treetalk」這篇文章儘管迄今獲得2.7萬人按讚，不過疑似正反意見不一，他已屏蔽所有的網友評論，只顯示他附加的「人在祖國」。

在微博相關新聞討論區，中國大陸網友多表示支持，不少人呼籲央視、央廣等官媒幫他安排工作。

但也有不少網友對其引發的風波不以為然。IP位置在日本的微博「香取大御神」發文批評：「你算個什麼英雄，你只是把所有在日華人至於危險境地，自己一走了之。並且你也不是NHK員工，你只是一家外包公司的員工而已，別給自己臉上貼金了」。

這名中國籍男性播音員在19日下午的中文新聞節目直播中，在播報靖國神社石柱上發現疑似中文塗鴉的新聞時，脫稿約20秒，說出「釣魚島是中國的領土」，還說「不要忘記南京大屠殺，不要忘記慰安婦，不要忘記731部隊」。

NHK表示，這名40多歲的中國籍雇員是NHK下屬機構聘用的外部員工，自2002年起在NHK從事中文播音工作。目前，相關機構已決定與其解除合約。

此事引發日本民眾群情激憤後，NHK表示，正在考慮索賠，提出刑事告訴。日本總務大臣松本剛明今天在內閣會議後記者會上批評，「這違背了作為公共廣播的使命」，希望確切掌握事實，查明原因，並採取有效措施，防止這類事件未來再次發生。

中華民國固有領土釣魚台列嶼，中國稱為釣魚島，日本稱為尖閣諸島。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130827

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