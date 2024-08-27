本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
氣象署：颱風珊珊迴轉侵台機率不高 29至31日影響日本最顯著
首頁 / 兩岸

中國網紅鐵頭涉敲詐勒索杭州被捕 曾在靖國神社塗鴉便溺

2024/8/27 19:23（8/27 19:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）6月間在日本靖國神社塗鴉及便溺的中國網紅「鐵頭」，日前已被浙江省杭州市公安局濱江區分局扣押，理由是涉嫌敲詐勒索，而他疑似涉案所得的3支蘋果手機及59張面額人民幣100元的超市卡等物件，也一併被扣。

綜合中國媒體今天報導及網路訊息，一張杭州市公安局濱江區分局「扣押決定書」的截圖，近來在中國網路熱傳。被扣押人的全名雖被馬賽克處理，僅露出「董」字，但對照其出生日期及住址，被扣押人即為網名「鐵頭」的董光明。

根據報導，濱江分局刑偵大隊人員表示，目前該大隊已經介入辦案，「鐵頭」已被逮捕，具體涉案內容相關部門正在調查，「能公布時會發布公告」；而管區長河派出所人員則說，關於「鐵頭」的案件正在處理中，「具體細節不方便透露」，是否屬敲詐勒索有待核實。

董光明以「鐵頭懲惡揚善」為網名，2023年3月起密集發表與「打假」有關的短影音，涉及海南三亞海鮮市場亂象、金鑲玉抽獎騙局、老年保健品騙局等，在幾個月內迅速積累幾百萬粉絲。

同年8月起，因先後檢舉中國教培業龍頭新東方違規授課，以及新東方旗下直播購物平台「東方甄選」涉及販賣假貨，董光明與新東方在網路上展開激烈過招，但也使他爭議四起，過去因開設賭場、非法拘禁等罪被判刑入獄的往事遭曝光，他也坦承不諱。

今年1月，董光明因在直播時自爆其涉黃經歷，引發網友舉報和抵制。2月起，他在抖音、快手、微博等多個平台的帳號被封禁。

沉寂一時後，董光明6月1日晚間夥同另一名中國籍男子姜卓君在靖國神社外塗鴉，並當場便溺，影片隨即在中國網路上瘋傳，引發熱議，但評價十分兩極。董光明事後隨即返國，被日本警方通緝；姜卓君則被日警逮捕，如今已遭到起訴。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130627

延伸閱讀
中國網紅靖國神社撒尿塗鴉 共犯中國男子遭日本起訴日本靖國神社石柱又見塗鴉 警方展開調查NHK直播稱釣魚台是中國領土 中籍播音員已回國
董光明
靖國神社撒尿塗鴉遭日本通緝 中國網紅稱不後悔也不可能自首
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.59
更多編輯台推薦新聞：