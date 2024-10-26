歐盟對中電動車加稅 中：續以價格承諾作下階段磋商

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（中央社台北26日電）據中國商務部網站，中國商務部部長王文濤25日與歐盟執委會貿易事務執委杜姆布羅夫斯基斯舉行視訊會談，回顧前一階段磋商進展，並指下一階段價格承諾磋商應按照務實、平衡的原則進行，建立執行和監管的雙邊溝通機制。

據中國商務部網站，王文濤25日應約與杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）進行視訊會談，就歐盟對中國電動汽車反補貼案進行專業、務實、坦誠、建設性的交流。雙方回顧了前一階段磋商的進展，重申通過對話解決分歧的政治意願，明確了繼續將價格承諾作為解決途徑，並對下一步磋商方向作出指導。

王文濤指出，中歐各界對妥善處理此案都有強烈呼聲和很高期待。9月20日以來，雙方就價格承諾方案進行了密集磋商，通過雙方艱苦努力，一些方面取得積極進展，但在事關中歐業界核心關切的問題上仍存重大分歧。

王文濤表示，中方將堅定不移地維護企業的合法權益，希望雙方在前一階段磋商基礎上共同繼續推進磋商，盡快取得實質性突破，維護中歐產業共同利益和中歐經貿互利合作大局。

王文濤強調，下一階段價格承諾磋商應在相互照顧核心關切的基礎上，按照「務實、平衡」的原則進行磋商，兼顧協議效力和企業核心利益；在相互信任的基礎上，建立價格承諾執行和監管的雙邊溝通機制。

歐方就價格承諾方案提出具體建議，並提議雙方技術團隊就此進行視訊磋商。中方同意立即啟動下一階段磋商，並歡迎歐方團隊盡快到中國。

中國商務部表示，雙方還就中國對歐盟相關白蘭地、豬肉和乳製品等產品發起的貿易救濟調查交換了意見。中方強調上述案件是應中國國內產業申請發起，符合世界貿易組織（WTO）規則和中國法律規定，中方將繼續依法依規展開調查，並充分保障各方合法權益。

據法新社及路透社25日報導，在對中國電動車加徵關稅上，歐盟與中國同意就尋求其他可能替代方案，很快展開進一步技術性談判。

歐盟結束對中國製電動車的反補貼調查後，決定將進口關稅稅率在現行的10%基礎上再加徵最多35.3%，預計31日生效，並將實施5年。但歐盟曾表示，生效後仍可持續談判。

歐盟已經和中方進行過8輪技術性談判，但雙方「仍存在顯著分歧」。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1131026