歐盟可能與個別車企磋商 中國商務部指動搖信任

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（中央社記者吳柏緯上海28日電）針對中國電動車加徵關稅議題，傳出歐盟可能派員訪中磋商，並有可能與個別進行價格談判，中國商務部表示，此舉動搖彼此信任、干擾磋商，並為後續執行和監管增加更多行政成本。

中國商務部28日下午在官方網站以商務部新聞發言人名義，發布「就歐盟有關單獨與相關企業進行價格承諾談判的表態答記者問」，針對歐盟執委會表示，「與中國機電商會進行價格承諾談判，並不排斥其他企業單獨與歐方商談價格承諾」一事做出回應。

中國商務部新聞發言人表示，10月25日，中國商務部長王文濤與歐盟執委會貿易事務執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在視訊會議時明確表示，中國機電商會獲得不同類型中國企業的充分授權，提出了代表行業整體立場的價格承諾方案，中國與歐盟雙方已在此基礎上進行多輪磋商，付出艱苦努力，取得一定進展。

商務部新聞發言人稱，如果歐盟在與中國磋商的同時，又與部分企業單獨進行價格承諾談判，「將動搖彼此信任，干擾磋商整體進程，也將給價格承諾協議的後續執行和監管增加更多行政成本」。

商務部新聞發言人表示，目前雙方已開啟下一階段磋商，中方希望雙方按照現有框架，在前期磋商的基礎上加快推進，儘早取得實質性突破。

據央視轄下微博帳號「玉淵譚天」27日發布的評論，在歐盟擬定的終裁日期前，歐盟可能將首次派員訪中，與中國就價格承諾繼續展開談判。（編輯：張淑伶）1131028