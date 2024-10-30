香港泛民集體顛覆國家政權案 45被告11月判刑

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（中央社記者張謙香港30日電）香港45名泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪成的案件，預定11月19日判刑，此案一直備受美國等西方國家關注，部分國家此前曾批評港府在「反送中」運動之後持續逮捕泛民人士，侵蝕「一國兩制」的基礎。

本地媒體今天引述司法機構的網頁顯示，案件將於11月19日在西九龍法院判刑，聆訊預計需時1日。

這起案件被本地媒體稱為「35+初選」案，由香港大學法律學院前副教授戴耀廷和泛民人士提出。

2020年7月11至12日，在泛民組織民主動力的主導下，泛民一連兩天舉行立法會選舉的「35+初選」，由選民參與投票，目的是選出參加同年9月的立法會選舉（後因COVID-19疫情延後一年）泛民代表，並爭取在立法會選舉取得過半數議席，以便無差別地否決政府一切財政議案。

2021年初，警方拘捕了53人，其後當局依國安法控告其中47人串謀顛覆國家政權，指他們試圖操控投票，令他們取得立法會35席或以上，從而有足夠票數否決財政預算案，令行政長官辭職，政府停擺。

被告包括戴耀廷、前眾志秘書長黃之鋒以及大批立法會前議員，有楊岳橋、區諾軒、胡志偉、毛孟靜、范國威和郭家麒等，大部分人不獲准交保外出。

這起案件自2021年3月起進入審理程序，依國安法由指定法官審理，期間有31人自行認罪，16人否認控罪。經審訊後，今年5月，16名否認控罪的被告中，其中14人被法官判處罪成，另外兩人無罪，

香港國安法規定，任何人組織、策劃、實施或者參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為之一的，即屬於顛覆國家政權罪。

這是2020年香港國安法實施後，本地最大一起國家安全案件。（編輯：周慧盈）1131030