美國總統大選 專家：不管誰當選美中競爭不變

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（中央社記者李雅雯台北30日電）美國總統大選在即。學者剖析，不管是誰入主白宮，美中競爭格局不變；川普、賀錦麗對抗中國手段有別、強度有差，川普會採全面式打擊，賀錦麗循「拜規賀隨」模式。

政治大學國際關係研究中心30日於政治大學舉辦「2024年美國總統大選與兩岸關係」座談會，與會學者、專家於會上作出上述表示。

政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯表示，美國總統大選不管是民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）或共和黨總統候選人川普（Donald Trump）勝出，美中競爭格局不會改變，差別僅在其對中國的處理模式不一樣。

曾偉峯認為，賀錦麗將循拜登政府（Joe Biden）作法，對於中國採取精準式打擊，例如針對特定高科技產業圍堵中國，儘管「小院高牆」有趨於「大院高牆」走勢，不過相較於時任美國總統川普時期，仍是偏為精準式打擊做法。

他提到，川普提及對於中國加徵關稅，預期倘若川普入主白宮，將拿起大棒子進行全面性打擊，川普一直認為「關稅是一個很棒的武器」；不過貿易戰的成功奠基於雙方貿易依賴強，在全球化力量愈來愈弱情況下，這樣的手段有效性待觀察。

政治大學政治學系、東亞研究所特聘教授寇健文認為，美國總統大選後，美中雙方口頭善意不變、實際僵局不變。美中兩國在科技、貿易、軍事、外交等各方面的競爭格局，不管是誰當選，基本上處於不變狀態。

寇健文提到，倘若賀錦麗當選，可推估將是「拜規賀隨」，穩定性較高，包括美國與盟邦間的關係，也可以維持在拜登政府時期狀態；對於台灣來說，台美關係也有可預期性、可預測性。

「川普恰好相反，他不僅對付敵人，也對付盟友」，寇健文觀察，川普任職美國總統時期，可以看到川普以自我為中心、以美國為中心的表現，永遠是「高對下」、「別人都欠美國」的態度去應對周邊，甚至是不惜犧牲他人或其他國家。

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寇健文提到，川普提到台積電偷走美國半導體產業，這也是出於「都是別人欠我的」心態；可以想像倘若川普當選，台灣在美中台關係中，恐將承受更多來自美國的政治、經濟壓力，甚至是一些索求。

政治大學國際關係研究中心研究員陳德昇指出，不管誰勝出美國總統大選，抗中調性不會改變，不過在應對中國的方法、強度有差別，川普可能會有張力更大的表現，儘管目前美中競爭是「鬥而不破」，還是得擔心是否可能有更壞情況發生。（編輯：張淑伶）1131030