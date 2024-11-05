習近平湖北調研 視察空降兵軍

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（中央社記者呂佳蓉北京5日電）中共總書記習近平4至5日在湖北考察調研。根據新華社晚間釋出的通稿，習近平在期間視察空降兵軍，強調要加強練兵備戰，並要建設一支強大的現代化空降兵部隊。

新華社晚間發布習近平調研湖北的最新訊息。正值美國總統大選登場，選舉結果牽動世界政治與經濟情勢，習近平進行軍事考察格外引人關注。

習近平在考察中看了空降作戰和保障裝備，報導形容，得知這些年空降兵部隊武器裝備體系建設取得積極成效，「習近平很高興」。他強調，要強化作戰需求牽引，加強空降裝備標準化、系列化、通用化建設和實戰化運用，構建新型空降裝備體系。

習近平還參觀了空降兵軍軍史館，當中介紹，該軍在「抗美援朝」戰爭（韓戰）上甘嶺戰役中打出了國威軍威；同時，他也聽取了空降兵軍工作匯報，並發表講話。

他強調，要增強備戰打仗意識，把軍事鬥爭準備抓得又緊又實。要加大與其他軍兵種部隊協同訓練力度，推進戰訓深度耦合，提升聯合指揮、聯合行動、聯合保障能力。同時要聚焦實現建軍100年的目標，確保如期實現既定目標。

習近平也指出，要深化政治整訓，壓緊壓實管黨治黨政治責任，「嚴肅查處官兵身邊的腐敗問題和不正之風」。

根據中國官方下午發布的訊息，習近平先後在湖北孝感市、咸凝市，考察雲夢縣博物館、嘉魚縣潘家灣鎮蔬菜長廊和四邑村。根據下午中國官媒發布的短文，習近平在此了解當地加強文物保護研究利用，推進鄉村全面振興等情況。

據官方發布的圖片與影片，習近平在考察期間向民眾問好，並到訪村民家中坐下講話。

習近平上一次前往湖北調研是在2022年6月底。當時他到武漢市晶片企業調研，並在過程中強調科技自立自強是國家強盛之基與安全之要。（編輯：張淑伶）1131105