中國報考研究所人數連兩年下降 學歷神話破滅

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（中央社台北2日電）中國教育部公布，2024年及2025年的全國研究生招生考試報名人數均下降，而且降幅擴大，原因之一是「學歷神話」破滅，研究生的求職錄取率可能較大學生低，而且出現越來越多碩博士做保安、送外賣等工作，令大學生放棄追求高學歷。

中國新媒體平台「冰川思想庫」今天刊文指，據中國教育部公布最新的考研（全國研究生招生考試）報名人數，2014年有172萬人，2016年177萬人，報名人數從2016年一直上升，直至2023年達到474萬人，是過去10年以來最高峰。

2024年開始有所轉變，報名人數跌至438萬人，下跌了7.6%，2025年再跌到388萬人，下跌11.4%。報名人數不但連續兩年下跌，而且降幅逐年擴大。

這兩年考研人數下降，但大學畢業生沒有減少。2024年高校（大專院校）應屆畢業生1179萬人，2025屆高校畢業生預計達1222萬人，顯示考研人數減少，但高校畢業生並未減少。

與此同時，另一個值得關注的數據是公務員報考人數。2025年報名總人數已超過325萬人，比2024年同期增長34萬多人，反映研究生及公務員考試報名人數此消彼長。

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文章指出，考研報名人數下降其中一個原因是攻讀研究生的性價比降低。有機構此前發布「2024年大學生就業力調研報告」顯示，2024年碩博學歷應屆畢業生求職錄取率為44.4%，較前一年下降12.3%，且低於大學生的45.4%，反映高學歷低就業率的「學歷倒掛」現象已出現。

文章進一步分析，「學歷神話」破滅背後，越來越多碩士、博士最後去做一些不太需要技術的工作，如擺攤、保安、送外賣，若從就業角度來考慮，職業教育甚至比大學的價值更高。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1131202