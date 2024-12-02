本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

羅健熙連任香港民主黨主席 推動多元開放制度

2024/12/2 16:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港2日電）香港民主黨昨晚舉行黨員大會兼改選，主席羅健熙和副主席莫建成連任，中央委員會委員則有9人。羅健熙表示，民主黨將繼續推動香港多元開放的政治制度。

羅健熙連任主席後向媒體說，相信該黨能夠繼續承擔風險，今後內部也會討論是否參加本地選舉，也會繼續推動香港多元開放的政治制度。

他並公開說，民主黨的財政目前處於虧損狀態，要想辦法找到新資源，包括籌款及市民捐款。

香港於2020年中實施國安法後，大部分泛民主黨派或組織已自行解散，至今仍然運作且較知名的只有民主黨和社會民主連線。

去年底香港舉行區議會選舉，民主黨派出6人參加直選，但在「愛國愛港」的新選舉制度之下，無人取得足夠提名票，因此未能參選，這也是泛民陣營首次在區議會選舉中缺席。

在2021年的立法會選舉中，泛民因為不滿議會在新選舉制度下淪為橡皮圖章而杯葛選舉，這也是泛民首次缺席立法會選舉。

香港行政長官李家超10月發表施政報告後，社民連曾發表聲明回應，要求政府「回歸民主」，以改善民生，具體要求包括立即實行雙普選（行政長官和立法會全體議員由普選產生），實現基本法的普選承諾，取消政治篩選。（編輯：周慧盈）1131202

#中央委員會
#李家超
#香港
#國安法
#立法會
#泛民
#香港民主黨
#羅健熙
李家超
中國大陸恢復深圳珠海赴港澳遊寬鬆簽注措施歐洲議會籲廢除香港最惠國待遇 暫停與中港引渡條約
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：