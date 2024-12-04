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中國多家銀行提款要證明 陸媒籲勿以反詐隨意管控

2024/12/4 15:36
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（中央社台北4日電）中國近期傳出部分銀行要求民眾提款時，須提供戶口本或派出所的證明文件，銀行方面稱此舉是為加強反詐措施。但有民眾認為提款自由受限，更有陸媒社論呼籲，「不能以反詐名義隨意管控帳戶，儲戶取款自由應受保護」。

據自由亞洲電台報導，近年中國一些民眾在銀行提款時受阻，包括一名民眾6月赴長春某銀行提取高於人民幣2萬元（約新台幣8萬9000元）的存款，卻被告知需要出示轄區派出所的相關證明；瀋陽也出現有民眾領錢時，被要求出示戶口本和結婚證等證明文件。

廣東東莞也傳出一名男子在銀行提款時，被要求提供資金來源證明，男子當場質問工作人員，「這裡面的錢是誰的？為什麼我的錢我做主不了？」

工作人員解釋，是根據相關規定執行，目的是防止電信詐騙等違法行為，這一系列事件引發社會關注。

南方都市報11月30日發表題為「不能以反詐名義隨意管控帳戶，儲戶取款自由應受保護」的社論。文中提到，銀行通常將這些要求解釋成為了反詐，但為了反詐而犧牲用戶的儲蓄自由是否必要和合法合規，公眾意見不一。

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社論提到，據中國人民銀行相關負責人於先前的新聞發布會上表示，將指導商業銀行和支付機構統籌做好涉詐風險防控和優化工作，不採取「一刀切」的風險防範措施，顯示監管部門已注意到部分銀行反詐措施存在不完善之處。

社論文末強調，「儲戶對資金的自由支配受到法律保護，銀行不能以反詐為名隨意限制儲戶對個人銀行帳戶的合法操作」。（編輯：謝怡璇/張淑伶）1131204

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