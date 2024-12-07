外資主張 中央經濟工作會議應破例公布具體政策

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（中央社記者邱國強北京7日電）針對中共中央經濟工作會議下週可能召開，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強認為，以往會後發布的文稿只有方向性決策，希望中國決策層這次打破常規，提前透露更具體政策及發力方向，「大家還是想見到真金白銀」。

星島日報報導，兼任摩根士丹利中國董事總經理邢自強並預測，過去中國官方設定的預算財政赤字一直穩守約3%水平，2025年應會「顯著上一個台階」，廣義財政赤字應會再擴張人民幣2兆元（約新台幣9兆元）。其中約1/3將用在支持消費和房地產去庫存，其餘則用於促進基礎建設和製造業投資。

邢自強認為，中國經濟要重拾動力要走「三部曲」，9月份的政策轉向只走出第一步，即利用貨幣政策托底。接下來更重要的是（第二步），財政政策能否更有力支持消費，以及（第三步）能否通過結構性改革，恢復民營企業家的信心。

針對中央經濟工作會議，邢自強預期，中共中央在政策思維上會「邁出半步」，將強調「消費」的重要性。其中會聚焦兩大方向，一是擴大「以舊換新」的範圍，有望從目前的家電及汽車，擴展到手機等快速消費品，這些實體產品可惠及整個產業鏈，層面夠廣；二是對生育家庭進行較慷慨的補貼，因應出生率下降的問題。

邢自強指出，過去中央經濟工作會議後發布的文稿，通常只發布方向性決策，直至翌年3月的全國「兩會」才有具體數字。希望中國當局這次應「一鼓作氣，不能再而衰、三而竭」，決策層能打破常規，對外具體闡述政策詳情，提前透露更具體的政策及發力方向，更好地呵護好不容易恢復起來的市場信心，「大家還是想見到真金白銀」。

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針對新華社日前發表評論，指今年全年中國經濟成長目標在5%的「左一點或是右一點」都可以接受，不應以GDP「論英雄」，邢自強表示認同，因為市場單純追求GDP數字的意義不大，更應著重如何恢復穩定的通脹。

邢自強提到，當地方政府運作改善，民眾的社會感受好轉，對物價及資產價格的預期恢復正常，便能打破通縮困局，形成正向循環，5%本身的GDP目標意義可能沒那麼強。（編輯：張淑伶）1131207