陸客增 香港官員呼籲以禮待客

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港9日電）中國大陸深圳居民本月1日起可透過「一簽多行」來港旅遊，香港旅遊市場明顯受惠，官員呼籲業界把握商機，發揮好客之道。

「一簽多行」多年前首次實施時刺激大量陸客訪港，卻激發兩地民眾矛盾，被視為觸發香港「反中」情緒的潛在因素之一。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩公開表示，受惠於「一簽多行」政策，在剛過去的週六（7日）有14.5萬人次陸客訪港，較上月週六及週日的平均旅客人數高出28%。不過，比較上月的5個週六，升幅是13%。

羅淑佩指出，中國大陸方面復辦「一簽多行」，為香港零售、餐飲、娛樂、交通及相關業界帶來許多機遇，希望各界「展現一個更好的笑容」，想想如何用好這個商機。

本地旅遊業界也響應官方號召，約30個相關機構及商會組織昨天發布「香港旅遊業優質服務倡議書」，鼓勵酒店業、旅行社、持牌導遊等發揮「好客精神」。

為了爭取商機，香港賽馬會昨天讓旅客免費入境觀賽，據公布，昨天舉行的國際馬賽，吸引6500名陸客入場，可以投注，也可以購買紀念品。

中國大陸自12月1日起恢復深圳和珠海民眾前往香港和澳門旅遊的寬鬆簽注措施，包括重新容許深圳民眾赴港「一簽多行」，深圳戶籍居民和居住證持有人可以提出申請，獲批後1年內可不限次數往來香港，每次停留不超過7天。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國大陸最早於2009年4月實施深圳民眾來港「一簽多行」措施，但隨著來港旅客人數激增，激化兩地民眾矛盾，以致香港出現「反中」情緒，陸方因此於2015年4月正式停止向深圳戶籍居民簽發來港「一簽多行」。

這次中國大陸決定重新恢復實施相關政策，相信是要進一步振興香港觀光和零售業。與此同時，反送中運動已結束，隨著國安法和基本法23條立法的落實執行，香港社會恢復穩定，兩地矛盾因素漸除。（編輯：周慧盈）1131209