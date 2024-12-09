演出被取消 中國舞蹈家金星疑與個人挑戰官方有關

（中央社記者謝怡璇台北9日電）中國知名變性主持人、舞蹈家金星，原定於廣州、佛山、蘇州、上海的演出被取消，外界認為是受到她展示代表支持LGBT的彩虹旗影響。金星8日表示，演出取消與彩虹旗無關，可能是與她發文質問官員、挑戰官方有關。

法國國際廣播電台（RFI）8日公布金星受訪片段，影片中金星就其舞台劇被取消及彩虹旗一事說明。

金星提到，當時一名觀眾把彩虹旗帶到劇院，為了平息觀眾情緒，所以她展開旗子說，「Love is love（愛就是愛），愛與性別無關」，繼續帶領演員完成謝幕。後來當地政府、文旅局都有調查，認為這是偶發事件，並沒有太過分。

爾後舞台劇巡演都正常進行，直到10月跟廣州再次申請演出時遭拒，金星便在微博發文質問廣州市文旅局審批處處長宋書琴，引發熱議。

金星表示，可能從來沒有一個獨立的演出或演員向政府管理機構發出質問，「這可能是頭一次，有點傷面子」，之後網路輿論便認為演出取消與展示彩虹旗有關。

金星澄清，雖然她是LGBT的一部分，但自身從來沒有代表任何組織，彩虹旗與LGBT跟她個人也沒太大關係，且當年在節目「金星秀」也從沒提到LGBT話題，並稱「我唯一做錯的事情可能是，我從個人角度挑戰官方管理機構」。

金星表示，從小在中國長大，對任何環境、輿情與宣傳都有認知，但只是舉報投訴電話來電超過15人，就取消準備將近2、3年的演出，這對演出行業是不公平的，「就像『秋菊打官司』一樣，你給我理由就可以，但不給理由盲目取消，這不是現代管理方式，不是政府機關應該做的事」。

金星也提到，曾紅極一時的節目「金星秀」過去也沒有任何理由就被停播，她能理解個人觀點及影響力可能會影響到主流媒體時，就要控制影響力，並尊重國家管理上需要平衡，有時必須捨去最好的東西。但不能接受擁有變性人身分的她，過去能演出、做節目，而今年卻被禁止上台演出。

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金星於訪問中強調她認為「愛國」和「愛政府」是兩個概念。她表示，永遠愛她的國家，哪怕國家破爛不堪、經濟落後，但政府不一樣，「若你沒給我管理好，我為什麼不能給你提意見？」

金星說，中國能走到今天要感謝中國老百姓，因為中國老百姓有極大的忍耐力、包容度。「我們是納稅人，政府是國家管理人，它花的錢是我們納稅人繳的。老百姓要清楚我們是主人，政府是僕人，他們是人民公僕」。（編輯：呂佳蓉）1131209