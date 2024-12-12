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中國微短劇要流量沒底線 抖音兩個月下架逾400部

2024/12/12 19:42
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（中央社台北12日電）中國微短劇快速成長，今年市場規模可望超越電影票房。但為了搶流量，部分內容不良或低俗的問題難解。影音平台抖音10月、11月累計下架違規微短劇449部。

抖音安全中心11日公告，平台11月累計下架違規微短劇209部。先前的公告顯示，10月累計下架違規微短劇240部。

公告舉例部分微短劇違規的原因，如「美女們把我包圍了」宣揚不良婚戀觀、價值導向不良；「攤牌了，世界首富是我爹」宣揚拜金主義、展現浮誇奢靡生活；「震驚全城，婆婆送大孫子下黃泉」透過獵奇劇情渲染家庭矛盾、挑起階級對立；「重生之職場狂人」內容低俗、價值觀導向不良等。

根據中國網絡視聽協會11月發布的「中國微短劇行業發展白皮書（2024）」，截至2024年6月，中國微短劇用戶規模已達到5.76億人，占整體網友的52.4%。

北京青年報報導，隨著微短劇熱度的持續上升，2024年市場規模有望首次超過電影票房。據行業機構預估，2024年中國微短劇市場規模將達人民幣504.4億元（下同，約新台幣2270億元），年增34.90%；而中國大陸電影全年總票房收入預計為470億元。

為了搶流量，中國許多微短劇大量複製「霸道總裁」式的男女感情內容，遊走尺度邊緣，又或者是以奇情取勝，屢屢突破常理常規。

報導說，在廣電部門通知下，愛奇藝、優酷、騰訊、抖音、快手、微信等中國主要影音平台紛紛公告，自6月1日起，無備案的微短劇，將無法在主要影音平台播放。

儘管已實行微短劇備案制度，中國平台仍有許多微短劇內容違規遭下架。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1131212

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