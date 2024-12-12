中共中央經濟工作會議：穩住房市股市 提高赤字率

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（中央社記者廖文綺上海12日電）部署2025年中國經濟的中共中央經濟工作會議今天落幕，會中提到要擴大國內需求，穩住房市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊；實施更加積極的財政政策，包括提高財政赤字率、增發超長期特別國債，及實施適度寬鬆的貨幣政策。

根據官媒央視新聞聯播，中共中央經濟工作會議11日至12日在北京舉行。中共中央總書記習近平出席會議並發表講話。中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希出席會議。

會議指出，當前外部環境變化帶來的不利影響加深，中國經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，但稱「中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變」。

會議強調，要堅持穩中求進工作基調，擴大高水準對外開放，擴大國內需求，穩住房市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，推動經濟持續回升向好。明年要保持經濟穩定成長，保持就業、物價總體穩定，保持國際收支基本平衡，「促進居民收入成長和經濟成長同步」。

會議要求，明年要堅持穩中求進、以進促穩、守正創新、先立後破。要實施「更加積極的財政政策」，提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債，增加地方政府專項債券發行使用，優化財政支出結構，兜牢基層三保（保基本民生、保工資、保運轉支出）底線。

此外，明年也要實施「適度寬鬆的貨幣政策」，適時降準降息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量成長。

會議並提到要加強財政、貨幣、就業、產業、區域、貿易、環保、監管等政策和改革開放舉措的協調配合，完善部門間有效溝通協商反饋機制，「把經濟政策和非經濟性政策統一納入宏觀政策取向一致性評估，提高政策整體效能」。

會議確定了明年的重點任務，一是大力提振消費，提高投資效益，全方位擴大國內需求。實施提振消費專項行動，加力擴圍實施「兩新」政策（指大規模設備更新和消費品以舊換新），更大力度支持「兩重」項目（指國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設），加強財政與金融的配合，以政府投資有效帶動社會投資。

二是以科技創新引領新質生產力發展，加強國家戰略科技力量建設，健全多層次金融服務體系，更大力度吸引社會資本參與創業投資。綜合整治「內捲式」競爭，規範地方政府和企業行為。

關於房地產方面，會議指出要持續用力推動房地產市場「止跌回穩」，加力實施城中村和危舊房改造，推動構建房地產發展新模式，穩妥處置地方中小金融機構風險。

會議還提到，要做好歲末年初民生保障和安全穩定各項工作，深入排查化解各項糾紛和風險隱患，確保社會大局穩定。（編輯：張淑伶）1131212