習近平：中美經貿關係應平等協商妥處分歧

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（中央社台北12日電）中國國家主席習近平在當地時間11日向美中貿易全國委員會年度慶典晚宴致賀信。他說，中美應該選擇對話而不是對抗，中方願與美方繼續探尋新時期兩國正確相處之道；中美經貿關係應該透過平等協商妥善處理分歧。

據英文南華早報，美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）當地時間11日晚在華府舉辦年度晚宴。中國駐美大使謝鋒在晚宴宣讀習近平的賀信。

據中國駐美國大使館官網發布，習近平指出，中美合則兩利，鬥則俱傷，應該選擇對話而不是對抗，展開互利合作而不是零和博弈。中方願與美方保持溝通，拓展合作，管控分歧，繼續探尋新時期兩國正確相處之道，實現中美兩國在這個星球上長期和平共存，造福兩國，惠及世界。

習近平強調，中美經貿關係是兩國關係的重要組成部分。兩國利益深度融合，合作空間無限廣闊。雙方應該透過平等協商妥善處理分歧，發揮互補優勢做大合作蛋糕，讓各自的成功成為彼此的機遇而非挑戰，讓雙方的發展成為彼此的助力而非阻力。

他重申，中國將始終堅持對外開放基本國策，為包括美國企業在內的各國企業持續打造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，不斷促進貿易投資自由化便利化，以中國式現代化新成就為世界提供新機遇。

報導提到，自從川普（Donald Trump）在第一個總統任期的2018年以來，隨著兩國之間的競爭加劇，美中商業環境不斷惡化，當時他向北京發動了貿易戰。

許多分析家預計，北京方面將採取觀望態度，保持溝通管道暢通，以了解川普第二任期對中政策的細節。

報導說，川普預計將恢復第一任的強硬態度，因為他一直在用長期批評中國的人填補高層職位，其中包括擔任美國國務卿的參議員盧比奧（Marco Rubio）和擔任國家安全顧問的眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）。

據報導，美國總統拜登（Joe Biden）也向美中貿易全國委員會年度晚宴致賀信，由到場的美國商務部副部長拉哥（Marisa Lago）轉交。

即將卸任的拜登表示，在他任職的4年裡，美國一直致力於「負責任地管理與中國的競爭」。他也讚揚了美中兩軍保持通訊和緝毒工作的進展。

拉哥在演講中強調，美國不想與中國脫鉤，但中國收緊對外國投資的監管限制了美國商界。

她說：「我們兩國政府代表兩國、企業和勞工進行直接溝通，對於減少誤解並防止刺激事件升級為對雙方造成有害影響至關重要。」

美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）也透過影片發表講話，他預測未來十年美中關係將繼續「緊張、競爭、複雜和深具挑戰」。

即將卸任的伯恩斯呼籲美國繼續與盟友密切合作，繼續做一個倡導「民主價值、法治和個人人權」的外向型國家，在與中國的長期競爭中增強自身實力。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1131212