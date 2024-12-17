內蒙古官員涉貪133億元被處死 賴小民後第2例

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（中央社台北17日電）「內蒙古反腐第一大案」主角李建平今天被執行死刑，是習近平擔任中共總書記後第2名被處死的貪官。法院指他涉案金額高達人民幣30億元（下同，約新台幣133億元），超過前一名被處死的前華融集團董事長賴小民涉貪17.88億元。

界面新聞報導，李建平64歲，生前長期在內蒙古工作，2011年3月，被任命為呼和浩特市經濟技術開發區黨工委書記。他在2018年9月因涉嫌嚴重違紀違法被查，2019年8月被開除黨籍和公職。

內蒙古自治區紀委監委當時對李建平的通報中，指他把下屬企業當成自己的「錢袋子」和「提款機」，指使下屬國有公司挪用專項資金，在購買住房過程中侵犯國家利益。他還被指長期「亦官亦商」，大肆非法攫取巨額經濟利益，生活腐化墮落，多次到境外賭博，造成不良影響。

由於李建平的級別不算高，他的案子起初未被廣泛注意，直到2021年2月，中國紀檢監察報發布「清除經開區發展的絆腳石」一文，稱李建平案是「內蒙古反腐敗鬥爭史上迄今第一大案」，指他涉案金額達30億元，震撼中國。

30億元這個天文數字，超過2021年1月被執行死刑的賴小民。賴小民被指貪腐17.88億元，外界稱他有「3個100」：100多套房、100多個關係人、100多個情婦。

另外，前山西省呂梁市副市長張中生因涉貪10.4億元，於2018年3月被判處死刑，他上訴後改判死緩，2年期滿已減為無期徒刑，終身監禁。

媒體先前報導，李建平用貪汙來的錢賭博，多次前往澳門「一擲千金」，賭注甚至下到上千萬元。辦案人員還在其辦公室內發現5、6本護照。

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2022年9月，內蒙古興安盟中院以貪汙罪、受賄罪、挪用公款罪和縱容黑社會性質組織罪，一審判處李建平死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。李建平上訴後，2024年8月遭到駁回，維持原判。

中國最高人民法院經覆核確認，李建平利用職務上的便利，以欺騙的手段非法占有國有公司資金14.37億餘元，其中2.89億餘元尚未實際取得；為他人謀取利益，非法收受他人錢財共計5.77億餘元；挪用公款10.55億餘元，其中4.04億餘元案發前尚未歸還；李建平並縱容黑社會性質組織進行違法犯罪活動。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1131217