刺激購房意願 中國多個城市宣布取消公設

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（中央社記者廖文綺上海19日電）今年以來，中國多個城市宣布取消公設、按室內實際使用面積計價，雖然目前以三四線城市為主，但分析指出，取消公設將是2025年的一項重要工作，可刺激買房信心與積極性。

據陸媒每日經濟新聞、極目新聞、中新經緯報導，本月12日，衡陽官方宣佈自2025年1月1日起，衡陽市商品房銷售實行套內建築面積（室內實際使用面積）計價。17日，河北省張家口市也發布通知，落實取消普通住宅和非普通住宅標準相關政策，取消商品房銷售價格限價機制，鼓勵實行「現房銷售」，逐步推進「取消公攤（公設）」。

報導指出，取消公設逐漸成為近年的共識，2019年，中國住房和城鄉建設部官網發布了「住宅項目規範（徵求意見稿）」，其中就指出「住宅建築應以套內使用面積進行交易」。

去年年底以來，廣州、合肥、長沙、佛山等多地城市推出明確新規，通過放鬆陽台尺寸限制、鼓勵露台等半開放式設計、支持空中綠化面積不計入容積率等方式，側面協助開發商提升項目得房率（實際使用面積）。今年以來，廣東肇慶、湖南湘潭等地開始要求房企按住房套內面積（不含公設面積）計價宣傳銷售。

報導指出，中國公設比較其他國家偏高，如北京商品住宅平均公設比達23%，上海超過20%，廣州約19%，相比之下，美國平均僅15%左右，法國更是10%出頭。

中新經緯引述上海易房地產研究院副院長嚴躍進指出，政策接連推出，說明取消公設是2025年的一項重要工作，買房的得房率可能達到100%。他表示，買房政策會有重要的變化和調整，但整體來講，這些政策能夠提高購房品質，提升買房信心，增強購房積極性。

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但也有業界人士指出，無論商品房按套內面積計價還是按建築面積計價，對購房整體成本的影響可能並沒有想像中大。同策研究院研究總監宋紅衛指出，「由於開發商的開發成本是既定的，如果按照套內面積來計算，一般會導致房屋單價上升。」但按套內面積計價有利於購房者更直觀地瞭解實際價格，有利於減少因資訊不對稱所引發的糾紛。

為救房市，中國政府今年以來推出多項刺激政策，尤其9月底宣布要降低存量房貸利率和統一房貸最低首付比例，隨後包含4大一線城市在內，至少有50多個城市祭出鬆綁限購等多項措施。日前召開的中共中央經濟工作會議也指出，明年要持續用力推動房地產市場「止跌回穩」。（編輯：吳柏緯）1131219