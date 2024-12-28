被指在巴西奴役勞工 比亞迪工人公關齊上陣回擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京28日電）中國車廠比亞迪的巴西建廠工地被查出奴役勞工後，巴西外交部昨天表示，已停止向比亞迪發放臨時工作簽證。比亞迪則發起反擊，工人們不但集體現身並連署聲明否認被奴役，比亞迪公關主管更聲稱這是「境外勢力蓄意抹黑中國」。

路透社報導，巴西外交部當地時間27日表示，這批比亞迪建廠工人是持臨時工作簽證進入巴西；而巴西司法部同日發表聲明，若檢方在比亞迪工地發現的違規行為得到證實，將撤銷這些工人的居留許可；在此之前，巴西司法部20日已要求巴西外交部停發比亞迪的臨時工作簽證。

比亞迪在巴西巴伊亞州卡馬薩里市（Camaçari）興建的電動車廠工地，日前被巴西勞檢部門查出，來自中國的工人們居住環境惡劣，床上沒有床墊，31人共用一間廁所；每天工時超長且沒有休息日，甚至有人連續工作25天；他們的護照及6成薪資更被承包商統一收繳。外電報導形容，這些中國工人處於被奴役狀態，終獲解救。

然而，不甘挨打的比亞迪立即發起反擊攻勢。綜合觀察者網等中國媒體報導，這批中國工人的承包商金匠集團26日召集工地所有工人拍攝短片，並有2名工人站在最前面，由其中1人手持麥克風，逐字唸出所謂員工聲明。這些工人並在紙本聲明下方一一簽名，並蓋上指印。

綜合聲明內容及鏡頭前陳述，工人宣稱，他們在巴西「工作很愉快」，這段時間「遵紀守法、努力工作」。但工人們這兩天看到網路上出現大量關於「比亞迪巴西工地奴役工人」的新聞，相關內容描述「與事實完全不符」，還被扣上了「奴隸」的帽子，讓員工感覺「受到了人格侮辱」。

工人聲稱，有107名工人因為需要金匠公司統一辦理巴西臨時身分證，金匠才將工人的護照「臨時蒐集和保管起來」。這時巴西勞工部門到場檢查，「誤以為」金匠將員工護照全部統一沒收，得出工人被「非法奴役」的結論，且強制要求金匠與工人解除合約並遣返回國，讓工人們萬分震驚，「嚴重屈辱了員工的尊嚴」。

工人提到，此事「完全是一場誤會」，證件辦好後護照就會歸還，他們沒有受到人身自由限制，薪資都照常發放，公司也「提供了相關福利保障」。近1個月來，巴西勞工部門曾上門多次詢問，由於語言或翻譯問題，很多訊息不一定傳達準確。但員工們「很珍惜這份工作，願意繼續留在巴西」，且都願接受媒體採訪表達觀點。

除動員工人現身辯白外，比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛則以「欲加之罪，何患無辭」為題公開聲稱，在「抹黑中國品牌，抹黑中國」，以及企圖破壞中巴友誼的事情上，見識了「境外勢力如何惡意關聯、蓄意抹黑」，國內部分自媒體如何「裡應外合」，「相信大家的眼睛是雪亮的」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於中國官方，中國外交部發言人毛寧25日及27日先後說，中國駐巴西使領館正與巴西方面保持溝通，「核實情況，妥善處理」。中國政府「一貫高度重視保障勞動者合法權益」，要求中資企業依法依規經營。

根據報導，巴西是比亞迪最大的海外市場。比亞迪2023年7月正式宣布在卡馬薩里興建由3座工廠組成的生產基地綜合體，是該公司在巴西建設的第1座電動汽車工廠，產品包括轎車、客車及卡車及電池材料，總投資額為巴西幣30億元（約新台幣159億元），今年3月又追加至55億元。（編輯：陳鎧妤）1131228