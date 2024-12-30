加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲付清4000萬元二度交保 戴電子腳環步出法院
首頁 / 兩岸

專家：中國房企債務不能無限期滾動 有些可能需破產

2024/12/30 16:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）野村中國首席經濟學家陸挺近日接受陸媒訪問談及中國房市表示，清欠房企各類債務非常關鍵，但過程中有些開發商可能需要破產，不能讓債務無限期滾動，希望明年下半年或2026年房市從全國層面真正開始站穩。

陸媒第一財經29日刊登陸挺的訪問。他表示，今年9月24日中共中央政治局會議以來，政府推出一系列政策，包括降息降準等，市場反應很正面。按照數據，中國全國現在10多個城市的中古屋房價應該穩住了，從全國來看，一些新屋銷售數據也開始站穩了。

他表示，明年實施、規劃更加積極的財政政策時，需要考慮一個問題，就是在錢如何花這方面可能還有待形成共識。

他表示，房地產企業不僅僅欠買房人的資金或住房，還欠很多上下游企業及金融機構的資金。

對於房企如何化債，陸挺表示，廣義上，保交房是一種化債方法，但之前相對比較保守的估算，保交房仍有人民幣3.2兆元的資金缺口。

他說，清欠房企各類債務非常關鍵，在這過程中，對銷售率比較高的建案可做到保交房，銷售率特別低的建案則可以用現金補償。

他說，「有些開發商可能需要破產，要有這樣的一個破產的程序。總之我們要讓這個問題得到解決，我們不能無限期的滾動他們的債務，把很多的問題累積在那邊」。

陸挺又提到，在清理房企債務過程中，需要適度考慮財政體制改革，地方財政必須有一定自主性，能夠招商引資，發展本地經濟。

他說，希望明年下半年和2026年，中國房市從全國層面來看，「真正的開始企穩復甦」。

對於今年12月召開的中共中央經濟工作會議將消費放在第一位，陸挺表示，這是一個非常重大的政策變化，應想方設法提高現在和未來的收入及財富，所以會議提出要穩住房市及股市。

他又指，中國應該建立好的營商環境，鼓勵外資進入、企業家創造財富，避免趨利性執法、「遠洋捕撈」，同時改善民眾的收入分配，這些都非常關鍵。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1131230

陸挺
中央經濟工作會議宣示多 法人：缺乏具體清晰細節2025中國赤字率目標可能訂為4% 創近年新高
中共中央經濟工作會議
中國央行行長潘功勝：降準還有一定空間估計關稅戰影響放緩 日經調查：中國2025年GDP4.4%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：