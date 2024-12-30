專家：中國房企債務不能無限期滾動 有些可能需破產

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（中央社台北30日電）野村中國首席經濟學家陸挺近日接受陸媒訪問談及中國房市表示，清欠房企各類債務非常關鍵，但過程中有些開發商可能需要破產，不能讓債務無限期滾動，希望明年下半年或2026年房市從全國層面真正開始站穩。

陸媒第一財經29日刊登陸挺的訪問。他表示，今年9月24日中共中央政治局會議以來，政府推出一系列政策，包括降息降準等，市場反應很正面。按照數據，中國全國現在10多個城市的中古屋房價應該穩住了，從全國來看，一些新屋銷售數據也開始站穩了。

他表示，明年實施、規劃更加積極的財政政策時，需要考慮一個問題，就是在錢如何花這方面可能還有待形成共識。

他表示，房地產企業不僅僅欠買房人的資金或住房，還欠很多上下游企業及金融機構的資金。

對於房企如何化債，陸挺表示，廣義上，保交房是一種化債方法，但之前相對比較保守的估算，保交房仍有人民幣3.2兆元的資金缺口。

他說，清欠房企各類債務非常關鍵，在這過程中，對銷售率比較高的建案可做到保交房，銷售率特別低的建案則可以用現金補償。

他說，「有些開發商可能需要破產，要有這樣的一個破產的程序。總之我們要讓這個問題得到解決，我們不能無限期的滾動他們的債務，把很多的問題累積在那邊」。

陸挺又提到，在清理房企債務過程中，需要適度考慮財政體制改革，地方財政必須有一定自主性，能夠招商引資，發展本地經濟。

他說，希望明年下半年和2026年，中國房市從全國層面來看，「真正的開始企穩復甦」。

對於今年12月召開的中共中央經濟工作會議將消費放在第一位，陸挺表示，這是一個非常重大的政策變化，應想方設法提高現在和未來的收入及財富，所以會議提出要穩住房市及股市。

他又指，中國應該建立好的營商環境，鼓勵外資進入、企業家創造財富，避免趨利性執法、「遠洋捕撈」，同時改善民眾的收入分配，這些都非常關鍵。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1131230