調查：2024年12月中國新房房價微升 中古屋價格下跌

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（中央社台北2日電）中指研究院1日發布的數據顯示，2024年12月，中國百城新房價格與同期相比小幅上漲，但是中古屋價格下降。

據中新網報導，數據顯示，2024年12月，中國100個城市新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣1萬6654元（下同，約新台幣7萬4943元），與上月相比上漲0.37%，年增2.68%。

100個城市中古屋（二手住宅）平均價格為每平方公尺1萬4203元，與上月相比下跌0.53%，年減7.26%。

另據克而瑞研究中心監測數據，由於政策穩信心強預期疊加年末房企業績衝刺，2024年12月新房供求「翹尾」收官，中國30個重點城市整體成交1801萬平方公尺，與上月相比增長15%，年增17%，與第3季月均值相比增長86%。

市場修復過程中，不同城市市場恢復節奏和恢復程度或將延續分化態勢，其中核心一、二線城市受益於政策加力及市場優質供給增加，有望率先止跌回穩。

美國之音報導指出，房價的官方數據將由中國國家統計局1月17日發布。近幾個月來，中國的政策制定者加倍努力試圖重振行業。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140102