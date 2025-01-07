香港聾人舞團演出被取消 堅持追夢在台灣自由起舞

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（中央社記者陳鎧妤台北7日電）聾人如何跟著音樂起舞？除了用特殊技巧外，在香港首個聾人舞團創辦人黃耀邦身上看到，最重要是心中的一團火。黃耀邦曾以手語演繹「願榮光歸香港」，去年舞團疑因此被取消演出。憑著對夢想的堅持，今年舞團跳入台灣自由舞動。

「手語哥哥」黃耀邦創辦的聾人舞團「森林樂」，2024年3月原定演出「共鳴舞曲」共3場，演出前一個多月被主辦方香港青年藝術協會叫停。該協會回覆媒體查詢時表示，基於「製作安排之變動」而取消該演出。

外界則估計與黃耀邦曾於2019年反送中運動期間，以手語演繹抗爭歌曲「願榮光歸香港」，以及擔任「民間記者會」的手語翻譯有關。「民間記者會」是由抗爭者發起，發放有關運動的資訊等。

當時黃耀邦在社交平台發文回應，「如演出臨時取消的話，答案真是很明顯，無奈地說一句，我個人藝術生涯，是否真的停止了？是否不能再做了？」

他又說，「你可以取消我的參與資格，我覺得OK，但不可以因為這一個人的言論，令整體演出被取消。」

聾人跳舞本來要克服更多辛酸，黃耀邦與團員還要承受額外打擊。

80後的黃耀邦，父母是聾人，他出生時是健聽，3歲一場高燒後，聽力下降，6歲變成聾人。他接受媒體訪問時，需要手語翻譯人員協助。翻譯人員用手語向黃耀邦轉達記者的問題，黃耀邦以手語回答，由翻譯人員口述給記者。

黃耀邦接受中央社視訊訪問時說，去年「共鳴舞曲」演出被取消後，自己及團員都感到失望、難過、可惜，擔心將來是否能夠再在香港演出。當時原本有其他機構與舞團洽商表演，最後也不了了之。之後他有申請租用其他場地表演，迄今未有消息。

去年他曾在香港一間聾人學校教老師及學生跳舞，上了一堂後，校方因擔心他與抗爭運動有關，叫停他授課。

他說，除了香港，世界還有很多地方可以表演，而舞團一直有與台灣相關機構商討在台表演，自己與團員經過冷靜、沉澱後，決定2025年重新出發。

今年1月18及19日「森林樂」將在台北萬座曉劇場演出「手舞觸動2－You'll Never Dance Alone」，包含手語舞蹈、現代舞、爵士舞等，內容主要講述黃耀邦近年的遭遇，包括疫情期間他開辦的舞蹈學校被迫結業，舞團演出減少，以及去年演出被叫停等，令他一度懷疑自己，內心糾結是否應繼續跳舞。

黃耀邦說，但他知道在這條崎嶇不平的路上，他從不孤單，仍有很多人支持他，使他找到重新出發的力量。

「既然改變不了世界，不如改變自己的心態」，黃耀邦說。這次台北表演有8名舞者，包括聾人、弱聽、健聽及一名要坐輪椅的弱聽人士。

在無聲的世界，聾人要靠開大喇叭造成地板震動、舞台燈光變化，用身體感受節奏，心中牢記拍子，才能跟著音樂起舞，排練時間往往比平常人多2倍，付出的體力，流出的汗水也比人多。

黃耀邦說，當初學跳舞，是因為讀書時壓力很大，不是所有課堂都有手語翻譯，而且在健聽的同學之中，像沒有人明白他；在他失意的時候，他在街頭看到有人跳舞，被那種活力深深吸引著。他試過之後，就知道這是他的夢想。

2010年他創辦「森林樂」，以手語結合舞蹈來表達聾人的故事。2014年他獲資助到美國紐約百老匯舞蹈中心深造。疫情前舞團曾到美國、日本、新加坡及泰國演出。

聾人走的路一向都不容易，黃耀邦說，「最重要知道自己有熱情，心中有團火。要把握每一個機會，生命有限，時間有限，不想浪費青春。」

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去年演出被取消後，黃耀邦沒有放棄，因為毋忘初衷。他說，一直希望透過自己對舞蹈的熱愛，對夢想的堅持，以生命影響生命，激勵其他聾人及不同能力人士，通過藝術尋找真實的自己。

「放棄很容易，如果放棄就像忘卻了自己，就像一條鹹魚」，黃耀邦說。跳舞能讓他表達自己的情感，突破社會上的種種限制。他希望將手語舞蹈傳承下去，幫助其他正等待機會的人。（編輯：周慧盈）1140107