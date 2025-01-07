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中國經濟待振 專家：根本問題在不信任民營企業

2025/1/7 20:29
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（中央社記者李雅雯台北7日電）中共中央經濟工作會議將提振消費、擴大內需列為2025年經濟工作重點第一要點，專家認為，內需可分為消費與投資，民企不願意投資的根本問題在於，習近平不信任民營企業。

政治大學東亞研究所與其他等單位7日下午舉辦「2024中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」。

中華經濟研究院第一研究所副研究員兼副所長吳佳勳於會上表示，去年12月中共中央經濟工作會議將提振消費、擴大內需列為第一工作要點，顯見這已是目前中國內部最大經濟挑戰。

吳佳勳提到，內需可以分為消費、投資等兩部分，中國消費者物價指數（CPI）年增率、生產者物價指數（PPI）在去年持續低迷，陷入通貨緊縮陰霾；投資在去年也有顯著放緩，民間資金與外商投資情況欠佳，幾乎是靠國有資金在拉動成長。

吳佳勳認為，目前民企不願意投資的根本問題在於，中國領導人習近平不信任民營企業，所以過去做了許多產業強化監管、黨組織帶入企業等措施，尤其在習近平提出共同富裕等概念後，對於自由經濟、自由資金運用造成相當程度的傷害。

吳佳勳提到，中國官方也想要獲取在產業發展的機會，所以近幾年運用國有資本引導資金流向，例如為製造業投入大量資金、資源，卻帶來了惡性競爭、產能過剩等問題，導致市場機制被搗亂，企業獲利大幅下降。

吳佳勳表示，中國一直有產能過剩問題，不過內需可以支撐消化產能過剩情況；現在經濟成長下滑，再也不能應付產能過剩，只好輸出海外，這卻又導致中國與國際社會的貿易摩擦，形成一個難解的經濟難題。

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政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯初判，中國經濟下滑逆風將在2025年持續，這也代表中共的壓力會繼續下去，推估今後數年，這股壓力恐要靠「大破大立」才能解決，「大破」是指國家社會大規模矛盾、衝突；「大立」是指中共體制的改革。

曾偉峯直言，經濟下滑問題會導致一連串社會問題，倘若中國社會失業、分配不均等結構性問題無法解決，有可能使大規模抗爭活動出現的次數增加，例如2022年底民眾對於過於嚴苛的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施不滿，發起白紙運動。（編輯：張淑伶）1140107

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