英財相訪中：與中國建務實關係 有助促進英國貿易

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（中央社記者邱國強北京11日電）路透社報導，前往中國出席「英中經濟財金對話」的英國財政大臣里夫斯今天在北京參訪一家英國品牌自行車門市時表示，她此行將與中國領導人建立務實關係，而與中國建立「務實可預測」的關係，有助於促進英國經濟成長和貿易。

中國外交部發言人郭嘉昆10日宣布，經中英雙方商定，第11次「中英（英中）經濟財金對話」將於11日在北京舉行。中方將由中國國務院副總理、「中英經濟財金對話」中方牽頭人何立峰與英方牽頭人里夫斯（Rachel Reeves）共同主持。

根據報導，在今天的對話展開前，「英中經濟財金對話」已經停擺近6年。而里夫斯除將在北京出席這場對話外，還將前往上海訪問。

報導指出，里夫斯今天上午在北京參訪英國自行車大廠Brompton的一家門市。她在受訪時說，「成長」是本屆英國政府的首要任務，要讓英國更加富裕。而這也是她為什麼來到中國，為英企在全球的出口和貿易的確實利益解鎖，確保英國能更好地進入全球第2大經濟體（中國）的市場。

里夫斯還提到，英國捷豹（Jaguar）、Land Rover等車廠大量出口到中國市場，「我們希望幫助它們實現成長」。

對於英國是否會效仿美國和歐盟，對中國電動車徵收關稅，里夫斯表示，英國會持續審視相關問題，但「我們的決定將基於國家利益」。

報導提到，中國是英國的第4大貿易伙伴，其中貨物和服務貿易額接近1130億英鎊（約新台幣4.57兆元）。

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里夫斯在啟程訪中前發表聲明，指英中在貿易和投資問題上找到共同點的同時，也要坦率面對雙方之間的分歧，並將「維護國家安全」作為本屆英國政府的首要職責，英國可與中國建立「符合國家利益的長期經濟關係」。

郭嘉昆昨天在談到中方對這場對話的立場時說，對話旨在落實中國國家主席習近平與英國首相施凱爾（Keir Starmer）達成的共識，雙方將就宏觀經濟政策和經濟全球化、貿易與投資、產業合作、金融市場發展、金融監管合作等議題展開討論。中方期待雙方透過此次對話發掘合作潛力，推動中英經濟財金合作取得更多務實成果。（編輯：陳鎧妤）1140111