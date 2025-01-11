中英經濟財金對話 中國官媒：達成一系列成果共識

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（中央社記者邱國強北京11日電）中國國家副主席韓正與國務院副總理何立峰今天先後在北京會見英國財政大臣里夫斯，何立峰與里夫斯並共同出席「中英經濟財金對話」。新華社報導，雙方在對話期間達成「一系列互利共贏的成果和共識」，但報導未提到具體內容。

根據報導，韓正在會見里夫斯（Rachel Reeves）時說，中方高度重視發展中英關係，此次雙方重啟「中英經濟財金對話」，是落實中國國家主席習近平和英國首相施凱爾（Keir Starmer）會晤共識的具體行動。

韓正說，中國和英國同為世界主要經濟體和金融大國。中英經貿合作「深入廣泛，前景廣闊」。中方願與英方繼續擴大開放交流，增進理解互信，深化互利合作，更好造福兩國、惠及世界。

里夫斯向韓正表示，英中時隔近6年重啟「經濟財金對話」意義重大。英方重視發展對中關係，願與中方加強坦誠對話和互利互惠合作，促進各自國家經濟發展。

何立峰與里夫斯今天分別以中英經濟財金對話「中方牽頭人」及「英方牽頭人身分」，在北京共同主持第11次「中英經濟財金對話」。

何立峰說，中方願與英方一道，落實好兩國領導人達成的共識，秉持「戰略夥伴定位」，加強溝通對話，進一步拓展經濟財金合作，為發展穩定互惠的中英關係提供更多動力。

報導稱，里夫斯向何立峰表示，英方願與中方加強經濟財金領域務實合作，發展「連貫、持久、相互尊重」的英中關係。

根據報導，何立峰與里夫斯在對話期間，達成「一系列互利共贏的成果和共識」，兩人還共同出席了第4屆「中英金融服務峰會」。

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綜合路透社及法新社報導，停擺6年的「中英經濟財經對話」今天在北京釣魚台國賓館舉行。里夫斯向何立峰說，倫敦是中國金融服務企業及客戶籌集資本的「天然家園」，也是中國公司建立全球足跡的一塊「跳板」。在資本市場方面，雙方有機會加深英中兩國間的聯繫，但同時加強監管合作也至關重要。

根據報導，何立峰向里夫斯說，中國歡迎英國金融企業擴展人民幣業務，推動人民幣國際化深入發展，並歡迎英國企業參與中國的綠色金融和養老金行業。（編輯：楊昇儒）1140111