中國全國科技工作會議：壯大科技領軍企業

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（中央社台北15日電）美中科技戰有升溫的趨勢，日前舉行的中國全國科技工作會議強調，2025年是中國加快建設科技強國的關鍵之年，要全面啟動新一輪科技體制改革，加快培育壯大科技領軍企業。

中新網報導，中國全國科技工作會議第二次全體會議14日在北京舉行，科技部部長陰和俊作工作報告並研究部署2025年重點任務。

會議強調，2025年是中國加快建設科技強國的關鍵之年，要發揮新型舉國體制優勢，全面啟動新一輪科技體制改革，著力提升體系化科技創新能力，並要研究編制「十五五」國家科技創新規劃和專項規劃，加快組織實施科技重大項目，加快建設國家戰略科技力量，大力加強基礎研究。

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會議又指出，要促進科技創新和產業創新深度融合，加快培育壯大科技領軍企業，推動科技賦能重點行業，構建科技金融體制機制，完善科技成果轉化體系。

會議在總結中國科技發展時指出，中國全社會研發經費支出排世界第2位，研發人員總量、PCT國際專利申請量連年居世界第1，積體電路、人工智慧、量子信息等領域取得新成果，全球創新指數排名位列第11位。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1140115