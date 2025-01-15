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國台辦：台商已向西藏強震捐贈逾1.44億元

2025/1/15 12:19
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（中央社記者邱國強北京15日電）中國大陸國台辦發言人陳斌華今天說，針對西藏日喀則強震，中國大陸全國台企聯及富士康、旺旺、頂新、統一等台商及台企的捐款捐物，截至10日合計超過人民幣3200萬元（約新台幣1.44億元），並有台灣團體及藝人伸出援手。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，陳斌華在回答媒體提問時，作上述表示。

陳斌華首先說，西藏日喀則市定日縣7日發生規模6.8地震，造成重大人員傷亡。災情發生後，台灣「各界和民眾通過多種形式向災區表達關心慰問、提供捐助」。

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他表示，據不完全統計，截至1月10日，中國大陸全國台企聯和富士康、旺旺、頂新、統一等台商台企的捐款捐物，合計超過3200萬元。台灣有關團體、機構和演藝人員紛紛向災區伸出援手、捐款捐物。

他宣稱，此舉再一次體現了兩岸「血濃於水、守望相助的同胞之情」。陸方對台灣有關團體和人士以及廣大台商台企給予的關心和幫助表示感謝。（編輯：謝怡璇）1140115

陳斌華
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