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華春瑩不再兼任中國外交部發言人

2025/1/15 21:09（1/15 21:14 更新）
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中國外交部副部長華春瑩。（中央社檔案照片）
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（中央社台北15日電）中國外交部官網今天更新後顯示，中國外交部新聞司副司長兼發言人毛寧升任司長；外交部副部長華春瑩不再兼任新聞司長，卸下長達12年的發言人一職。

綜合陸媒報導，54歲的華春瑩，現任中國外交部黨委委員、副部長。

2012年11月，華春瑩任中國外交部新聞司副司長，首次以發言人身分露面。2019年7月，她升任新聞司長；2021年升任部長助理，分管新聞、禮賓以及翻譯工作，仍兼新聞司長。

2024年5月，華春瑩升任外交部副部長，繼續兼任新聞司長，這顯示中共當局對她在新聞司相關業務的倚重。

華春瑩不再兼任新聞司長暨發言人，新聞司長由52歲的毛寧內升。

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2022年9月，毛寧任新聞司副司長、發言人，成為中國外交部第33任新聞發言人。

公開資料顯示，最近6名中國外交部新聞司長孔泉、劉建超、馬朝旭、秦剛、陸慷、華春瑩，全部都升官。（編輯：楊昇儒）1140115

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毛寧
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