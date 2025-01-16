台學者簽證卡關未及開課 香港中大：派其他講師

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（中央社記者李雅雯台北16日電）中研院學者黃克武規劃赴香港中文大學講課，提出簽證申請被港府要求補件，趕不上開課。香港中文大學歷史系回應，由於黃克武未能於開課前取得工作簽證，該課程改由他師授課。

中央研究院（中研院）近代史研究所特聘研究員黃克武獲邀前往香港中文大學歷史系開設「中國近代史專題：中國近代思想與人物」課程，他在去年12月中向港府提出簽證申請，被要求補件；評估審查時程不可測將影響課程，終止簽證申請。

香港中文大學歷史系對於中央社查詢相關狀況回應，黃克武於去年9月底至10月初在港出席香港中文大學所舉行的公開講座後，接受邀請主講2024-2025年度第二學期「中國近代史專題：中國近代思想與人物」一課，從去年12月中開始辦理工作簽證手續。

香港中文大學歷史系表示，由於黃克武未能在學期開課前取得工作簽證，該課程已改由歷史系副主任（內務）、學部主任卜永堅擔任講師。大學不會評論個別工作簽證的申請細節，大學並未收到有關上述申請結果的通知。

黃克武15日對中央社表示，去年12月中按規向港府提出簽證申請，今年1月10日接獲補件通知，被要求提供更多資料，包括個人履歷、學術背景、過往中國教書經驗、為什麼要赴香港中文大學教書、怎麼得知香港中文大學教書工作機會等。

黃克武認為，這是具有政治意味的身分偵查，港府對於前往香港中文大學教課一事似乎存有疑慮；系方評估拿到簽證恐有難度，加上彼時學校已經開課，恐對於教學進度有所影響，經與系方商量後，決定撤銷簽證申請，不過去教課。

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台灣大陸委員會（陸委會）透過書面對中央社指出，黃克武是研究中國近代思想史、文化史的學者，課堂講授嚴復、梁啟超、胡適等近代思想家之啟蒙，非談論當今政治；今天的香港和中共亦步亦趨，沒有學術自由可言。

港府入境事務處透過自動回覆信件告知收到中央社查詢信件，截稿前未有進一步回應。（編輯：陳鎧妤）1140116