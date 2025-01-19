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中國補貼買手機 蘋果、華為降價搶市場

2025/1/19 17:38
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（中央社台北19日電）中國補貼買手機明天上路，限定購買一支單價不超過人民幣6000元（下同，約新台幣2.7萬元）的手機，最多補貼500元。為了搶市場，高階品牌蘋果、華為多款手機近日集體降至6000元以內。

據陸媒金融界，搶在1月20日手機補貼上路之前，蘋果、華為等多款手機價格集體降至6000元以內。其中，蘋果iPhone 16 Plus 128G更是從6999元，直降千元至5999元，剛好符合補貼標準。

儘管蘋果手機售價高，但目前有iPhone 14、iPhone 15、iPhone 16等多款機型也可以使用中國的國家補貼。以128G的iPhone 16為例，在平台京東售價4999元，享受補貼15%優惠再減500元，最終到手價為4499元。

報導指出，蘋果、華為兩大高階手機巨頭在售的部分機型，包括iPhone16、華為Mate60 Pro+都調低售價。

其中，iPhone 15 Plus 256G版本原本售價6399元，目前已經降至5599元；iPhone16 Plus 128G版本此前為6999元，目前已降至5999元，剛好符合國補標準。

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華為部分機型也降價，Mate60 Pro+ 12GB/256GB版本也降至5999元；Mate60、Mate70系列手機目前有多款機型符合補貼標準。

為了提振低迷消費，中國有關部門近日公布購新補貼實施方案，個人消費者購買手機、平板、智慧手錶（手環）等3類數位產品，對於單件銷售價格不超過6000元的產品，按照產品銷售價格的15%給予補貼，每名消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過500元，1月20日起在中國大陸全面實施。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1140119

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