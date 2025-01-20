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中國地方兩會 港媒：廣東經濟第一大省地位恐不保

2025/1/20 15:43（1/20 16:28 更新）
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圖為廣東省深圳市房屋。（中新社）
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（中央社台北20日電）中國各地進入地方兩會時間。港媒星島日報報導，江蘇省2024年GDP成長率5.8%，增量居全中國第一；經濟大省廣東未披露實際數據，但外界估GDP成長率僅增3.5%，成長率失速加劇。

報導指出，北京工商大學教授洪濤表示，根據當下發展速度，江蘇將在2年後超過廣東。中國商務部研究院研究員白明分析，江蘇能否一直保持5%成長仍有不確定性，「最大可能是雙方你追我趕」。

陸媒第一財經則認為，在經濟總量維度，江蘇確有逼近廣東之勢。而在總量背後多項細分指標的比較上，目前兩者互有勝負，但廣東總體上優勢更大。

進入1月中下旬，全國多省進入「地方兩會」時間，當中值得關注江蘇與廣東的發展。江蘇省省長許昆林19日在江蘇省14屆人大三次會議上做政府工作報告時指出，2024年江蘇省地區生產總值達人民幣13.7兆元（下同，約新台幣61.65兆元），成長5.8%，增量全中國第一，一般公共預算收入再次達到兆元級規模。

根據星島日報，廣東並未透露2024年的GDP增幅數據，引發猜測。廣東是傳統經濟大省，廣東省長王偉中在14日的全省人大會議上透露，2024年廣東省的地區生產總值將「突破14萬億元人民幣」，連續36年居中國首位，但他沒有透露具體增幅。

報導指出，廣東2024年GDP預期目標為5%，但最新預計年增幅僅有3.5%，連續第2年無法實現成長目標。

廣東省長王偉中做政府工作報告時表示，外部環境變化帶來的不利影響加深，廣東經濟外向度高，受到的衝擊尤為直接，有效需求不足，部分企業經營困難，房地產市場還處於調整過程中。新舊動能轉換存在陣痛，關鍵核心技術受制於人的問題仍未根本解決。

廣東與江蘇的2025年經濟成長目標分別是「5%左右」與「5%以上」。

多個地方預期今年目標為5%至5.5%左右，海南、內蒙古、湖北、重慶預期在6%以上或6%左右。2025年全中國經濟成長藍圖已初現。

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證券時報報導指出，「擴大內需」出現在多個地方政府工作報告中。中信證券首席經濟學家明明表示，中國經濟已由高速成長階段轉向高質量發展階段，需要從主要依靠投資、出口拉動向依靠消費、投資、出口協調拉動轉變。擴大內需可以推動經濟結構調整，助力經濟可持續發展。

中國財政學會績效管理專委會副主任委員張依群分析，今年多地確定5%以上經濟成長目標。一方面，基於去年全年經濟成長5%打下的良好基礎，宏觀經濟持續向好的發展態勢得到進一步鞏固；另一方面，隨著今年一系列政策實施力度的加大，經濟向上成長的預期更加明朗。（編輯：呂佳蓉/張淑伶）1140120

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