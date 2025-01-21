北京學者：川普就職 對中國加徵高關稅不可避免

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（中央社記者邱國強北京21日電）中國國際關係學者時殷弘今天對川普就職演說直言，這一天對中國來說「不是個很有利的日子」。從他演說中宣示將對外國徵收關稅，且將設立「外部稅務署」來看，川普政府對中國徵收高關稅是不可避免的，且很可能很快就會發生。

時殷弘現任中國人民大學國際關係學院教授。他在接受中央社記者訪問時表示，川普（Donald Trump）在就職演說中提到，今後「所有國家都會羨慕我們，我們不會再允許自己被占便宜」，是他演說中最重要、最精華的兩句話。

時殷弘指出，從川普重新執政第一天就說出這兩句話可看出，川普第2個任期治下的美國，將重新把自己視為一個「成長中」的國家，且是一個不僅能「增加財富」，而且還能「擴大領土」的國家。

他表示，同樣是重新執政第一天，川普就對關稅問題作上述表態。儘管他在關稅問題上沒有點名中國，但川普政府對中國徵收高關稅已是不可避免的，而且很可能很快就會發生。

時殷弘並對TikTok（抖音國際版）在美國營運的問題形容，TikTok已經被「吊在繩子上了」，就等著底下的凳子被踢開。無論如何，川普都不會允許中國有這麼一家大型企業在美國經營。

他認為，如果國家之間存在著重大的戰略、經濟和意識形態競爭，那麼相形之下，所有的議題都可能是微不足道的。

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時殷弘指出，另一個關鍵問題是，美國存在著想法各異的國內民意。其中為數不少的一類人希望看到，自己國家的領導人受到真正「超級大國的善待」，但又不必因此作出重大的經濟讓步。另有一類人則希望看到，自己國家的領導人能打敗「具有偷竊性的（美國）挑戰者」。

他說，美國這樣的民意，使得川普改變政策的必要性變得更不可能。（編輯：吳柏緯）1140121