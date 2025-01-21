4中國海警船春節前侵擾金門海域 海巡4艇蒐證驅離

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（中央社記者吳玟嶸金門21日電）海巡署金馬澎分署今天上午7時許偵獲金門南面海域有4艘中國海警船接近限制水域，立即調度4艘巡防艇趨前蒐證驅離，中國海警船遭驅離後，在中午12時航出金門限制水域。

海洋委員會海巡署金馬澎分署表示，今天上午7時許，海巡署金馬澎分署第十二巡防區偵獲4艘中國海警船同時出現在金門南方海域，立即調度線上巡防艇前推至限制水域線上監控應對。

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海巡署指出，今天上午7時50分，中國海警船編號「14509」、「14608」、「14609」及「14605」4艘海警船，自金門翟山南面4處侵擾金門限制水域，隨後採2艘2組編隊方式航行，海巡署預置4艘巡防艇立即趨前對應，近迫拒止海警船持續深入，同時以無線電進行中英文廣播，嚴正要求海警船轉向航離，並全程蒐證併航驅離，前後進出2次，中國海警船遭驅離後，在中午12時航出金門限制水域。

海巡署表示，農曆春節將屆，中國海警船仍持續侵擾金門海域，自去年累計至今達56次，海巡署全年無休，將持續堅守崗位，秉持維護國家主權立場，堅定執法決心，確保國家安全。（編輯：陳仁華）1140121