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台商春酒活動被陸台辦阻撓 陸委會：我們很不滿

2025/1/23 18:16
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（中央社記者李雅雯台北23日電）陸委會今天表示，海基會將於2月3日開工當天舉辦「2025大陸台商春節活動」，發生中國大陸地方台辦阻撓台商參加的情況，「我們對於這種不友善的舉措相當不滿」。

大陸委員會（陸委會）23日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，他於會上做出上述表示。

梁文傑率先回應關於台北燈節邀請中國大陸上海市官員來台狀況。他說，台北市政府在20日提出申請，目前正在依規定審查中。

梁文傑提到，海基會每年辦理台商春酒活動，今年將於2月3日舉辦，不過卻受到中國大陸地方台辦的阻撓，尤其在上海這樣的大城市，台商特別多，阻撓也特別多，「我們對於這種不友善的舉措相當不滿」。

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梁文傑指出，中國大陸地方省市台商協會的秘書長多由當地台辦人員兼任，每次辦理台商返台春酒活動時，他們會勸阻台商協會會長或副會長不要參與，今年還是有類似情況，「我們要表達相當的不滿」。

海基會將於2月3日在台北美福大飯店舉辦「2025大陸台商春節活動」，這也是總統賴清德上任以來第一場台商春節活動。（編輯：楊昇儒）1140123

梁文傑
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