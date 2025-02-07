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傳中國對蘋果展開反壟斷調查 北京未置可否

2025/2/7 18:18
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（中央社台北7日電）外傳中國正在對蘋果公司展開反壟斷調查，中國外交部今天面對媒體提問未置可否。中國是蘋果對App內交易抽成費率最高的國家之一，外界關注北京是否會拿蘋果開刀，反制美國加徵關稅。

據陸媒北京日報，中國外交部7日下午舉行例行記者會，有外媒記者提問，據彭博報導，中國國家市場監督管理總局正在對蘋果公司展開反壟斷調查，發言人能否證實？中國外交部發言人林劍回應：「我不瞭解有關情況，建議向中方主管部門詢問。」

據路透社報導，彭博5日引述知情人士消息稱，中國國家市場監管總局正準備可能對蘋果政策及其App商店收費方式展開調查。消息傳出後，5日美股盤前，蘋果股價下跌近3%。蘋果迄今未對此傳聞予以置評。

據陸媒第一財經，自去年以來，中國已針對部分美國科技巨頭進行反壟斷調查。去年12月，中國國家市場監管總局宣布對晶片巨頭輝達（Nvidia）收購邁倫科技（Mellanox Technologies）涉嫌壟斷立案調查。而隨著美國加徵關稅引發中國反制，中國市場監督管理總局4日又對谷歌公司涉嫌違反中國「反壟斷法」展開立案調查。

中國是蘋果對App內交易抽成費率最高的國家之一，蘋果對年收入超過100萬美元的App內購買和訂閱服務的抽成比例為30%；對於年收入低於100萬美元的中小開發者，抽成比例為15%。

此外，蘋果禁止第三方應用商店和支付方式被許多國家地區認為是阻礙了競爭並損害了當地消費者的利益。

報導提到，此前，蘋果利用平台的主導地位收取不同比例傭金的做法引發全球監管機構的調查。2024年3月，歐盟根據最新的反壟斷條款對蘋果公司處以超過18億歐元的罰款，原因是蘋果濫用市場主導地位，破壞了競爭。

在中國，蘋果與網路巨頭騰訊和字節跳動等開發商之間長期就iOS商店的政策存在糾紛，而導火線主要來自對佣金比例無法達成一致。

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蘋果在中國擁有廣泛的業務，中國不僅是蘋果iPhone最重要的市場之一，也是蘋果開發者生態最為集中的市場。蘋果數據顯示，自2018年以來，蘋果中國開發者的總收入幾乎實現了翻倍增長。

同時，蘋果正在推動人工智慧AI功能在中國的落地。隨著更多AI功能在手機應用程式中使用，消費者預計也將為這些服務支付更多，AI對於蘋果應用平台將是一個潛力巨大的市場。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1140207

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