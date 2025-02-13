加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新》台中新光三越氣爆已知4死20輕重傷 啟動大量傷患機制
首頁 / 兩岸
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 兩岸

DeepSeek衝擊 百度AI模型文心一言4月起免費

2025/2/13 14:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）陸媒報導，在中國人工智慧新創企業「深度求索」（DeepSeek）衝擊下，中國科技巨擘百度宣布，旗下的AI聊天機器人「文心一言」將從4月1日起全面免費對外開放。

綜合封面新聞、澎湃等陸媒報導，百度今天宣布上述決定，包括PC端和APP端用戶都可體驗文心系列的最新模型，以及超長文件處理、專業檢索增強、高級AI繪畫、多語種對話等功能。

受此消息激勵，今天午後港股百度集團漲幅超過10%。

公開數據顯示，截至去年11月，文心一言用戶規模達4.3億，文心大模型日均調用量逾15億次，較2023年增長逾30倍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

報導引述消息人士稱，百度計劃在今年下半年發表下一代人工智慧模型Ernie 5.0，將在模型多模態能力方面有重大增強。

深度求索爆紅後，包括騰訊、華為、阿里巴巴旗下阿里雲以及百度的百度智能雲日前已相繼宣布上線DeepSeek大模型。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1140213

#阿里巴巴
#華為
#DeepSeek
#深度求索
#吳柏緯
吳柏緯
川習遲未通話 紐時：習近平欲表明不會被關稅嚇到中國掀購金熱潮 部分銀行金條賣到斷貨
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
國發會：AI續暢旺 2025經濟成長率估3%以上
24
更多編輯台推薦新聞：