DeepSeek衝擊 百度AI模型文心一言4月起免費

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（中央社台北13日電）陸媒報導，在中國人工智慧新創企業「深度求索」（DeepSeek）衝擊下，中國科技巨擘百度宣布，旗下的AI聊天機器人「文心一言」將從4月1日起全面免費對外開放。

綜合封面新聞、澎湃等陸媒報導，百度今天宣布上述決定，包括PC端和APP端用戶都可體驗文心系列的最新模型，以及超長文件處理、專業檢索增強、高級AI繪畫、多語種對話等功能。

受此消息激勵，今天午後港股百度集團漲幅超過10%。

公開數據顯示，截至去年11月，文心一言用戶規模達4.3億，文心大模型日均調用量逾15億次，較2023年增長逾30倍。

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報導引述消息人士稱，百度計劃在今年下半年發表下一代人工智慧模型Ernie 5.0，將在模型多模態能力方面有重大增強。

深度求索爆紅後，包括騰訊、華為、阿里巴巴旗下阿里雲以及百度的百度智能雲日前已相繼宣布上線DeepSeek大模型。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1140213