中國發現最古老鳥類 鳥類起源提早近2000萬年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）中國研究團隊今天宣布，在福建發現全球最古老的鳥類，命名為「政和八閩鳥」，揭示了現代鳥類的體型結構在侏羅紀晚期（距今1.5億年）就已經出現，該研究將以尾綜骨為代表的鳥類重要特徵出現時間提早了近2000萬年。

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所與福建省地質調查研究院13日聯合發布以上最新研究成果，指「政和八閩鳥」是迄今唯一確切的侏羅紀鳥類。相關研究成果今天在學術期刊「自然」（Nature）發表。

中國科學院官網指出，宏觀演化的理論研究推測，鳥類多樣性的增加最早發生在侏羅紀，而這一假說缺少化石證據支持。目前，世人熟知的侏羅紀鳥類只有發現於德國晚侏羅紀的始祖鳥。但是，始祖鳥的分類位置受到質疑。有研究認為始祖鳥屬於恐爪龍類而非鳥類。也有研究將近鳥龍類和擅攀鳥龍類歸入鳥類。而這些假說存有爭議。

2021年起，中國科學院古脊椎所研究員王敏、周忠和與福建省地質調查研究院科研人員合作組建野外團隊，在福建省內展開古生物和地層考察工作。2023年11月，該團隊在「政和動物群」中發現了一件不完整的爬行動物化石。

經過一年的室內修復和研究分析，該團隊確定這一化石屬於鳥類，並命名為政和八閩鳥（八閩是福建的古稱）。政和八閩鳥表現出獨特的形態組合：其肩帶和腰帶具有鳥胸類的進步特徵，如具有分離的烏喙骨和肩胛骨、坐骨不發育閉孔突等。但是，政和八閩鳥前肢保留了手盜龍類恐龍的原始形態。

研究團隊稱，政和八閩鳥最特殊的地方在於具有癒合的尾綜骨，這是構成現代鳥類體型的基石。鳥類和其他爬行動物最顯著的區別是鳥類的尾巴很短，尾椎數目減少，且最後幾枚尾椎癒合成一個名為尾綜骨的結構。尾綜骨結構的出現對身體重心前移、後肢和尾骨的獨立運動以及飛行能力的完善至關重要。尾骨縮短是恐龍－鳥類演化中最徹底的形態變化之一。

透過 Google News 追蹤中央社

研究團隊並稱，始祖鳥、近鳥龍類等潛在的侏羅紀鳥類具有與恐龍一樣的長尾骨。從這點來講，它們至少在體型上與鳥類大相徑庭。政和八閩鳥的發現首次揭示了現代鳥類體型在侏羅紀就已出現，並將這一特徵的出現時間提早了2000萬年。

除了八閩鳥化石，研究團隊還發現了一個單獨保存的叉骨。初步的研究結果顯示，該叉骨明顯區別於政和八閩鳥，與出現於1.3億年前白堊紀的今鳥型類非常相似。這一發現證實，至少兩種鳥類生活在政和動物群，如果未來能證實該叉骨的確屬於今鳥型類，鳥類起源的時間將會進一步提前。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1140213