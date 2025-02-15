報告：川普「美國優先」中共有國際統戰空間

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（中央社記者李雅雯台北15日電）陸委會最新情勢報告指出，美國總統川普強調「美國優先」，力求美國利益最大化，恐與西方盟友分歧漸深，鬆動拜登時期幾乎成形的對中圍堵，使中共有運用國際統戰策略空間。

大陸委員會（陸委會）委外撰述、最新兩岸情勢報告解析川普（Donald Trump）就職後美國、中國大陸關係概況。

報告指出，北京對於川普與其團隊的對中立場與態度不抱過高期待、早有準備；台灣議題會是中美關係容易走向激化關鍵點，川普為了達成美國利益最大化，可能會運用強化台美關係做為對北京索取不對稱交易的機會。

北京的突破點落在美國固有盟友對於川普的不信任。報告提到，川普就職後拋出關稅、退出重要國際組織、違反多元主義等措施，使西方等盟友與華府間歧異加深，這將使歐盟、日韓和澳洲等國思考是否值得與中國大陸徹底脫鉤。

報告指出，固有盟友對於川普的不信任與為了後路做準備等考量，將使中共得以更加順利地應用國際統戰策略，破除拜登時期幾乎成形的對中圍堵；北京似乎對此確實有所預期，在川普就職前、就職後，持續採取守勢，未有積極動作。

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報告總結，川普勝選出於民眾對其提振經濟與改善社會問題的期待，其執政重心會放在處理國內問題，對外關係的經營必須以美國利益最大化為考量，所以TikTok處置可以調整、國際組織可以退出；川普應對北京、台灣的策略也會在這般思維下運作。

北京對於川普不抱期待，同時掌握西方聯盟內部裂痕，持續推進各式倡議、集結全球南方，利用西方國家對於川普的不信任，重新修補、拉近彼此關係；在此背景下，北京強調的「一中原則」恐成為其他國家往來台灣的前提。（編輯：呂佳蓉）1140215