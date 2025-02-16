中國整治牙科業 知名連鎖診所資金斷鏈傳倒閉

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（中央社台北16日電）中國知名牙科「福斯曼」在多地的連鎖診所近日大門深鎖，據傳因資金斷鏈而倒閉，其中廣州門診部拖欠員工3個月薪水，而受影響患者可能逾千人，其中有人預繳了人民幣6萬元（約新台幣27萬元）治療費而追討無門。

綜合極目新聞等陸媒今天報導，廣州福斯曼診所患者7日收到無法複診的消息，據稱診所因長期拖欠房租而被解約，導致員工被拒於門外；成都福斯曼也有患者在官方平台投訴稱，當地福斯曼診療服務完全中斷，原因是診所長期欠薪導致員工罷工，單方面宣告停止營業。

隨後上海、成都、深圳、北京、武漢、西安等地患者也紛紛反映「福斯曼已倒閉」，無法聯絡到主治醫生，複診中斷。

有患者說為自己和孩子共繳了近6萬元的治療費。據患者社群媒體群組的統計結果，廣州已有超過200名患者受到影響，全國受影響的患者人數可能逾千人。

報導引述福斯曼創辦人及關聯企業法人徐志岩回應說，資金缺口「差不多還有幾天就能收尾解決完了」，並稱原有患者安置等問題已經妥善地解決了90%。

公開資料顯示，福斯曼口腔連鎖品牌專注牙齒隱形矯正，成立後發展迅速，主要業務分布於中國一、二線城市。

報導表示，中國官方2023年下半年出手整治暴利牙科行業，去年成為行業的「大洗牌」之年。

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業內人士估計，中國口腔診所目前倒閉率約30%，例如2023年就有廣州某連鎖牙科品牌因資金鏈斷裂關閉全部門市並影響數千名患者，天津一家經營近10年的牙科診所老闆失聯，武漢九州牙管家口腔醫院突然停業，上海鼎植口腔多家門市也突傳歇業。

此外，成都科瓦口腔去年初傳出倒閉，之後優貝口腔醫院多家分店倒閉，相關負責人跑路，維權人數眾多，遍佈中國多個城市。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1140216