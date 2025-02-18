陸委會將重啟兩岸條例修法 領中國大陸居住證納管

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（中央社記者吳柏緯台北18日電）陸委會主委邱垂正今天表示，由於台灣民眾領有中國大陸居住證、身分證、定居證的相關案例越來越多，陸委會正在重新檢視相關規範與法制，努力在立法院新會期重啟修法納管。

邱垂正今天接受廣播節目訪問，會後接受媒體聯訪時作上述表示。

邱垂正說，針對台灣民眾赴中國大陸申請居住證，陸委會2018年時曾經有計劃修法加以規範，但後來沒有送出行政院。現在由於民眾在中國大陸申領居住證、身分證、定居證的案例越來越多，為了提醒民眾的自身權益，陸委會正在盤點相關的兩岸條例修法工作。同時提醒民眾，赴陸申請各種證件有種種的風險。

他表示，會把過去的法制工作重新審視，並邀請專家學者提供意見，也會跟社會各界溝通，等到相關的立法工作有一定成果後，會向各界說明。

至於是否會在立法院新會期推出，邱垂正表示「會努力」。

總統賴清德14日上午邀集國安與財經部會首長召開國安高層會議，並在會後發表敞廳談話表示，為防制中國統戰滲透，將持續推動國安法制改革，擴大國家安全網建置，增強社會抵抗力、促進內部團結。

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隨後傳出對於申辦中國大陸居住證者，未來將修法納管。

陸委會17日以書面回覆中央社時表示，政府對國安法制會有通盤檢討和加強，目前正就各項問題研究當中。（編輯：邱國強）1140218