19歲孫遭中國拘留 海基會向阿嬤轉達近況

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯台北18日電）彰化伸港鄉19歲黃男涉詐被中國大陸公安限制人身自由，海基會今天表示，日前已透過當地台商了解當事人近況，並立刻轉達家屬。然而台商到公安局探視等說法，與事實有出入。

海基會今天晚間以書面回覆中央社，說明這起案件處置的相關進度。

海基會指出，自獲悉本案後，即主動聯繫家屬，並持續保持聯絡，及時提供協助。1月16日即派員偕同陸委會訪視家屬並表達政府關懷，更多次公開呼籲陸方正視。

海基會指出，在農曆年前，「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」主管機關終接獲陸方通報本案當事人，因案遭限制人身自由。由於考量家屬可能不瞭解兩岸協議實務運作，立即主動致電告知家屬，並再次表達政府關懷。

海基會說明，透過協調當地台商協會協助瞭解當事人目前近況，於2月13日，獲得「身體狀況良好，有得到應有的照顧」的回覆，隨即將這個消息轉知家屬。

然而針對「台商曾到公安局探視黃男」等說法，海基會澄清與事實有出入。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

海基會指出，依陸方「看守所條例」第28條規定，在羈押期間，近親屬得申請會見，但須經「辦案機關」同意，並經「公安機關」批准的「雙同意」後，才能探視，在實務上極少獲准，更遑論非親屬。

海基會強調，向來極為重視有關台灣民眾的人身安全及司法權益保障。未來仍將持續關注案件後續發展，也會配合家屬需求及政府指示，提供必要協助。（編輯：陳鎧妤）1140218