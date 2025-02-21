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香港民主黨擬解散 資深黨員感無奈

2025/2/21 14:13
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（中央社記者張謙香港21日電）香港民主黨計畫解散，一些資深黨員對此表示無奈，但認為民主黨追求民主的歷史任務已經結束。

根據明報今天的報導，民主黨創黨成員、前副主席李華明對民主黨計畫解散表示無可奈何，並說時代到了這個階段，民主黨又沒錢，很難延續下去。

李華明說，就他個人而言，只能「沉痛地、無奈地投（票）支持（解散）」，並指民主黨在香港已盡了責任，發揮了光芒，現在已是黯淡無光，甚麼事情都做不到，有心無力。

民主黨前主席劉慧卿也表示感受不好，認為事件發生得太急，並質疑民主黨的解散是否代表「一國兩制」失去了指標，是否代表不同聲音就窮途末路。

她說，個人不支持民主黨解散，但現實上卻有不少黨員正在坐牢，在解散這個問題上有很多方面需要思考。

民主黨成立超過30年，該黨中委會昨晚開會後宣布成立小組，「跟進未來解散及清盤安排」。

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另據報導，民主黨主席羅健熙今早在電台節目上說，民主黨在香港民主化過程中扮演了角色，對社會發展及事務也有影響力，並指民主黨的「歷史任務」在於爭取民主自由、捍衛人權及推動基層民生事務，過去30年已盡力令香港社會變得更好。

民主黨最終是否解散，還需要黨員投票決定。（編輯：楊昇儒）1140221

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