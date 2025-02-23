孩童視角說農村故事 中國導演霍猛柏林影展摘銀熊獎

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（中央社台北23日電）第75屆柏林影展台北時間今天凌晨頒獎，中國導演霍猛以「生息之地」摘下最佳導演銀熊獎。全片以1991年中國北方農村為背景，透過一名10歲孩童的視角，展現看似平靜的日常生活背後悄然發生的社會變遷。

極目新聞等陸媒作了上述報導。40歲的霍猛在獲獎感言中表示，「電影從來不是一個人的創作，感謝台前幕後所有人的共同努力，也感謝演員們演繹了一群勤勞、善良、溫暖、堅韌的普通人。能把來自不同地方的人的情感聯繫在一起，是電影最有魅力的地方」。

報導說，「生息之地」作為今年柏林影展首日展映的第一部主競賽影片，是霍猛繼「過昭關」之後執導的又一部劇情長片，延續了他獨特的敘事風格和對鄉村題材的深刻理解，以一個孩子的視角展開河南東部農村一家四代的故事，呈現人和土地、人與人之間的溫情。

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據報導，「生息之地」在霍猛家鄉河南實地取景，從10歲的主角到村民都是非職業演員，其中大部分是拍攝地的村民，「他們帶著地道的河南方言，為影片增添了真實的力量」。

「生息之地」的故事走過了春夏秋冬，幕後拍攝據報導也歷經4次開機，走過兩年四季。（編輯：周慧盈/廖文綺）1140223