兩岸重啟觀光交流 學者：「小兩會」協商有必要

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（中央社記者吳柏緯台北24日電）陸客來台何時全面解禁近期持續受到關注。學者指出，兩岸中斷觀光交流已經好幾年了，許多條件都有改變，因此透過「小兩會」協商相關事宜有必要性，並藉這樣的機會，檢視過去兩岸觀光間出現的問題，並且改正。

中華亞太菁英交流協會今天舉行「陸客來台2.0：台灣準備好了嗎？」座談會，邀請兩岸關係學者、觀光學者與旅遊業者共同討論陸客來台的相關議題，並且從政策面、產業面探討兩岸觀光的現況。

台灣觀光產業聯盟理事長、靜宜大學觀光系副教授黃正聰認為，兩岸在恢復觀光這個議題上目標相同，但做法不相同。台灣希望先從「小兩會」協商，中國大陸則希望踩線團先來到台灣。

他進一步分析，兩岸在觀光議題上還有各自關切的重點。台灣除了希望「小兩會」恢復協商、建立機制外，盼能夠全面恢復觀光跟來台留學，以及在來台觀光交流的這一環節避免統戰作為；中國大陸方面關切的重點則是旅遊警示、禁團令與兩岸航點相關議題。

黃正聰表示，由於兩岸中斷觀光交流已經好幾年了，許多條件都有改變，因此透過「小兩會」協商相關事宜有必要性，藉這樣的機會，檢視過去兩岸觀光間出現的問題，並且改正。

他也提到，雖然兩岸的關切重點與步驟不同，但是就長期而言都想要開放觀光交流，「兩岸已經有一段時間沒有這類的協商了，而在正式協商之前應該要有暖身」，因此也可以考慮讓對岸的踩線團先行來台，並藉此與中國大陸業者交流，甚至是邀請海旅會的相關人員先來看看，了解他們的想法，也傳達台灣的想法，進行初步接洽，為之後舉行「小兩會」的會議作準備。

黃正聰說明，如果沒有看過對方的旅遊情形就坐上談判桌，那麼談出來的結果可能會跟期待有所落差。

中華亞太菁英交流協會成員王智盛則提到，過去「陸客來台1.0」政策推動時，前期也做了不少的準備工作，如今若要執行「陸客來台2.0」，就是借鏡過往的經驗進行。

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他說，即便中國大陸的旅遊業者踩線團來台後，也不會立刻就開放，而是先了解彼此的情形及各式的旅遊規範，特別是在疫情之後中國大陸的規則是否有變化，需要做一些相應的調整。

王智盛指出，如果要開放旅遊團，也可能牽涉到航點是否要重新開放，這些事物更加複雜，如果這些事情能夠好好談清楚，對於雙向交流跟觀光是有助益的，也可以找到「怎麼開」的方式。（編輯：邱國強）1140224