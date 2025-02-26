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中國海警稱執法巡查 海巡署：1年來常態性騷擾金門60次

2025/2/26 11:57（2/26 12:14 更新）
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4艘中國海警船25日下午侵擾金門水域，海洋委員會海巡署金馬澎分署調度4艘巡防艇應對，同時透過無線電廣播要求海警船轉向，全程蒐證併航驅離。（海巡署金馬澎分署提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年2月25日
4艘中國海警船25日下午侵擾金門水域，海洋委員會海巡署金馬澎分署調度4艘巡防艇應對，同時透過無線電廣播要求海警船轉向，全程蒐證併航驅離。（海巡署金馬澎分署提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年2月25日
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（中央社記者黃麗芸、吳玟嶸金門26日電）中國海警局昨天稱「福建海警位金門附近海域依法開展常態化執法巡查」，海巡署今天嚴正駁斥並表示，中國海警1年來是常態性侵擾金門水域達60次，昨天又有4艘海警船侵擾，立即出動4艘巡防艇併航監控、驅離。

海洋委員會海巡署今天發布新聞稿表示，中國海警局昨天在微博網頁版發文稱「福建海警位金門附近海域依法開展常態化執法巡查」，因與事實不符，予以嚴正駁斥。

海巡署說明，中國海警「14602」 、「14605」、「14515」 及「14608」等4艘船，於昨天下午2時55分自金門料羅東南及翟山西南海域同時航入台灣水域，沿著限制水域線編隊航行侵擾金門水域。

同時，海巡署也預置4艘巡防艇，立即前往併航監控，並以無線電中、英文廣播，要求海警船轉向航離，全程均錄影蒐證，海警船遭驅離後，於昨天下午5時航出金門限制水域。

海巡署指出，民國113年2月14日金門事件後，中國海警同年2月18日起，於金門水域進行所謂「執法巡查」，7月30日雙方簽署協商紀要後，中國海警仍未停止侵擾。

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海巡署表示，中國海警自去年侵擾金門水域至今已達60次，平均每月4次，每次歷時2小時，從航行態樣分析已成為「常態性騷擾」，絕不是「執法巡查」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域和平與穩定。

海巡署強調，持續秉持堅定的執法立場，嚴密監控中國海警船動態，超前部署巡防艦艇，遇況立即監控驅離，並公布執法畫面，破除中國海警的不實訊息，以捍衛國家主權，安定民心士氣。（編輯：陳清芳）1140226

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