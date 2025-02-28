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王文濤致信美國新任貿易代表 關切美加徵關稅

2025/2/28 10:23
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（中央社台北28日電）中國商務部長王文濤昨天致信，祝賀美國新任貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）就職，並就美對中國輸美產品加徵關稅表達中方關切。

美國聯邦參議院日前確認由律師葛里爾（Jamieson Greer）出任貿易代表。據中國商務部網站消息，王文濤在27日致信祝賀葛里爾，同時表達中方關切。

王文濤表示，中美建交以來，兩國經貿關係取得巨大發展，經貿合作為兩國經濟成長、就業增加和民眾福祉作出重要貢獻。

他說，健康、穩定的中美經貿關係符合兩國共同利益和國際社會期待。中方願與美方共同努力，為兩國企業創造更好營商環境，為兩國民眾帶來更多實利。

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王文濤強調，近期美方以芬太尼等問題為由對中國輸美產品加徵10%關稅。中方對此表示堅決反對，並已採取相應反制措施，這是維護中方自身正當權益的必要之舉。

王文濤進一步指出，中方也注意到，美國總統川普（Donald Trump）1月20日簽署「美國優先貿易政策」備忘錄，其中多項調查針對中國。希望美方以客觀理性專業的態度展開評估調查，提高透明度。中美在經貿領域存在分歧是正常的，應通過平等對話磋商解決各自關切。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140228

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