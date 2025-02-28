金壯龍被免中國工信部黨組書記 遼寧省長李樂成接任

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（中央社台北28日電）中共中央組織部今天宣布，中國工業和信息化部黨組書記金壯龍被免職，由遼寧省長李樂成接任。此前有報導稱出身航天系統的金壯龍久未露面，疑與中國軍工系反腐有關。

據工信微報微信公眾號，中共中央組織部有關負責人28日下午出席中國工業和信息化部領導幹部會議，宣布李樂成接任工業和信息化部黨組書記，免去金壯龍黨組書記的職務。李樂成預料將接替金壯龍的工信部長職務。

金壯龍出身航天系統，曾任上海航天局局長、中國航天科技集團副總經理、中國商用飛機公司總經理、董事長、中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任。

香港星島日報曾披露，中共中紀委大會今年1月6日召開時，金壯龍及多名軍方上將缺席，隨後金壯龍長時間未露面，疑與中國軍工系統近年掀起的反腐風暴有關。

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公開資料顯示，李樂成曾在湖北工作多年，2017年6月後歷任湖北省委常委、省政府黨組副書記、常務副省長等職位。

2021年李樂成出任遼寧省委副書記、省政府黨組書記、副省長、代理省長，2022年當選遼寧省長，直至此次接任工信部黨組書記。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1140228